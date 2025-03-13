https://crimea.ria.ru/20250313/solnechnyy-veter-vyzval-magnitnye-buri-na-zemle-1144891648.html

Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле

Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле

Солнечный ветер вызвал ухудшение геомагнитной обстановки, с вечера среды и до настоящего времени на Земле продолжаются магнитные бури. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T11:35

2025-03-13T11:35

2025-03-13T11:35

магнитные бури

космос

солнце

земля

метеозависимость

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137119101_0:34:420:270_1920x0_80_0_0_6714bf266a33afadeaacf92ea6391f14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Солнечный ветер вызвал ухудшение геомагнитной обстановки, с вечера среды и до настоящего времени на Земле продолжаются магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По информации ученых, источником быстрого солнечного ветра является очередная корональная дыра.Уровень магнитных бурь не превышает G1, что соответствует минимальному значению. Однако в течение сегодняшних суток возможен небольшой рост до следующего балла G2 - средней магнитной бури.Специалисты прогнозируют, что осложненной геомагнитная обстановка будет весь период нахождения планеты в поле действия корональной дыры, ситуация стабилизируется только к началу следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные буриКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, солнце, земля, метеозависимость, новости