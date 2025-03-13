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Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле
Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле
Солнечный ветер вызвал ухудшение геомагнитной обстановки, с вечера среды и до настоящего времени на Земле продолжаются магнитные бури. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T11:35
2025-03-13T11:35
2025-03-13T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Солнечный ветер вызвал ухудшение геомагнитной обстановки, с вечера среды и до настоящего времени на Земле продолжаются магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По информации ученых, источником быстрого солнечного ветра является очередная корональная дыра.Уровень магнитных бурь не превышает G1, что соответствует минимальному значению. Однако в течение сегодняшних суток возможен небольшой рост до следующего балла G2 - средней магнитной бури.Специалисты прогнозируют, что осложненной геомагнитная обстановка будет весь период нахождения планеты в поле действия корональной дыры, ситуация стабилизируется только к началу следующей недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Почему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияСолнце атакует Землю – чем на самом деле опасны магнитные буриКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
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магнитные бури, космос, солнце, земля, метеозависимость, новости
Солнечный ветер вызвал магнитные бури на Земле
Магнитные бури проходят на Земле из-за усилившегося солнечного ветра
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Солнечный ветер вызвал ухудшение геомагнитной обстановки, с вечера среды и до настоящего времени на Земле продолжаются магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По информации ученых, источником быстрого солнечного ветра является очередная корональная дыра.
"Скорость ветра начала расти вчера в середине дня по московскому времени и на данный момент вышла на значения 500-600 км/с, то есть повышена примерно на 50%. Этого хватило для вывода магнитного поля Земли из равновесия. Примерно с 22.00 наблюдаются непрерывные слабые магнитные бури, которые продолжаются, в том числе, в настоящий момент", - говорится в сообщении.
Уровень магнитных бурь не превышает G1, что соответствует минимальному значению. Однако в течение сегодняшних суток возможен небольшой рост до следующего балла G2 - средней магнитной бури.
Специалисты прогнозируют, что осложненной геомагнитная обстановка будет весь период нахождения планеты в поле действия корональной дыры, ситуация стабилизируется только к началу следующей недели.
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