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Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта

Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2025

Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта

В пятницу в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.03.2025

2025-03-21T00:01

2025-03-21T00:01

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погода

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крымская погода

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симферополь

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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