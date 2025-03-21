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Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2025
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Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2025
Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
В пятницу в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.03.2025
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погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, алушта, ялта, судак
Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта

Погода в Крыму 21 марта

00:01 21.03.2025
 
© Администрация Симферопольского районаВесна
Весна
© Администрация Симферопольского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без осадков, воздух постепенно начнет прогреваться. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью все еще прохладно, от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье до +6. Дневная температура составит +9-14, в горах +3-8. Ветер северо-восточный 6-11 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +10...+12.
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Заголовок открываемого материала
00:01Снова потепление: прогноз погоды в Крыму на 21 марта
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
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