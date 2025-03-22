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Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани - РИА Новости Крым, 22.03.2025
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Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани
Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани
К тушению нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T21:58
2025-03-22T21:58
кубань
краснодарский край
происшествия
пожар
нефтебаза
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. К тушению нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.К работам привлечены 473 специалиста и 189 единиц техники.Пожар на нефтебазе начался в среду утром после атаки беспилотников ВСУ. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.В пятницу спасатели потушили один резервуар. Горение второго продолжается.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, происшествия, пожар, нефтебаза, новости
Четыре пожарных поезда тушат нефтебазу на Кубани

На Кубани полыхающую нефтебазу тушат четыре пожарных поезда

21:58 22.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. К тушению нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия. Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 квадратных метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня", - уточняется в сообщении.
К работам привлечены 473 специалиста и 189 единиц техники.
Пожар на нефтебазе начался в среду утром после атаки беспилотников ВСУ. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.
В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
В пятницу спасатели потушили один резервуар. Горение второго продолжается.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияПожарНефтебазаНовости
 
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