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Сколько можно "сидеть в телефоне" без вреда здоровью
Сколько можно "сидеть в телефоне" без вреда здоровью - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Сколько можно "сидеть в телефоне" без вреда здоровью
Глаза человека в современно мире испытывают огромную нагрузку, для которой они изначально не предназначались Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T07:41
2025-03-23T07:41
2025-03-23T07:41
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
компьютер
смартфон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глаза человека в современно мире испытывают огромную нагрузку, для которой они изначально не предназначались Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.Многочасовое нахождение за монитором вредит зрению, уверены офтальмологи. Это вызывает напряжение аккомодации (приспособление ткани или органа к изменению внешних условий – ред.), а также другие негативные проявления для здоровья – расстройство сна, головные боли, может подниматься давление, чувство тошноты и даже рвота."Самый главный итог перегрузок – снижение зрения или более ранее развитие генетически заложенной зрительной патологии – глаукомы, других заболеваний и синдрома сухого глаза", – предупредила офтальмолог.Предотвратить вред компьютерной нагрузки можно, для этого стоит лишь чередовать режим работы с экранами и отдыха для глаз, сказала доктор.Детям же дошкольного возраста не стоит проводить в играх с телефоном более 15 минут в день, подчеркнула Нанули Иванова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьниковВ главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаБренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России
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совет эксперта, здоровье, компьютер, смартфон
Сколько можно "сидеть в телефоне" без вреда здоровью
Многочасовое нахождение за компьютером вызывает снижение зрения и развитие глаукомы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым.
Глаза человека в современно мире испытывают огромную нагрузку, для которой они изначально не предназначались Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова.
"В официальной медицине это называется компьютерный зрительный синдром. Когда Бог создавал человека и его зрение – ведущий информационный источник – то не планировалась работа со смартфонами, с компьютерами с другими экранами. А у нас сейчас в основном все профессии сегодня связаны с работой за компьютером", – сказала гостья эфира.
Многочасовое нахождение за монитором вредит зрению, уверены офтальмологи. Это вызывает напряжение аккомодации (приспособление ткани или органа к изменению внешних условий – ред.), а также другие негативные проявления для здоровья – расстройство сна, головные боли, может подниматься давление, чувство тошноты и даже рвота.
"Самый главный итог перегрузок – снижение зрения или более ранее развитие генетически заложенной зрительной патологии – глаукомы, других заболеваний и синдрома сухого глаза", – предупредила офтальмолог.
Предотвратить вред компьютерной нагрузки можно, для этого стоит лишь чередовать режим работы с экранами и отдыха для глаз, сказала доктор.
"Любая зрительная нагрузка должна быть 40 минут, потом 5-10 минут глаза должны переключиться на дальние объекты, надо отойти от стола и взглянуть в окно. Эта тренировка расслабляет аккомодацию", – советует специалист.
Детям же дошкольного возраста не стоит проводить в играх с телефоном более 15 минут в день, подчеркнула Нанули Иванова.
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