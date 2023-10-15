https://crimea.ria.ru/20231015/brendy-ukhodyat-kto-zanyal-nishu-optiki-i-kontaktnykh-linz-v-rossii-1132069873.html

Бренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России

Бренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Бренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России

Санкции изменили рынок оптики для очков и контактных линз в России. Кто приходит на смену известным брендам, и есть ли дефицит этой продукции в России, в эфире... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T20:48

2023-10-15T20:48

2023-10-15T20:48

крым

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Алексей Иванов Алексей Иванов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Санкции изменили рынок оптики для очков и контактных линз в России. Кто приходит на смену известным брендам, и есть ли дефицит этой продукции в России, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт в сфере оптики, член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов.По словам Алексея Иванова, рынок очковых линз не сильно изменился: немного выросли цены и увеличился срок поставки. С контактными линзами все сложнее.Весной 2023 года некоторые известные бренды попали под санкции. Компании Alcon и Johnson & Johnson собираются выводить свой ассортимент, уходить с российского рынка. Соответственно, по мнению эксперта, наверняка, другие бренды займут их нишу.Когда эта новость только появилась, на короткий период времени в России образовался некий дефицит. Но сейчас, по словам Иванова, его нет. Другие бренды из Японии, Южной Кореи, Китая начинают наращивать свое присутствие.Специалист говорит, что сейчас в России нет отечественных производителей контактных линз. Но не исключено, что в связи с такими пертурбациями на рынке некоторые крупные оптические концерны начнут инвестировать в производство контактных линз.При выборе контактных линз эксперт советует отдавать предпочтение все же премиум сегменту, т.к. в нем используется более качественный раствор. При этом важно помнить, что у контактных линз есть противопоказания. Поэтому важна консультация офтальмолога."Если у вас плохое зрение, вы обязательно должны пользоваться очками. Но не обязательно вы должны пользоваться контактными линзами. Самый главный девиз сейчас, в современном обществе, когда мы постоянно пользуемся гаджетами, это сохранение зрения. Беречь зрение – это самое главное", - подчеркивает член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов.Читайте также на РИА Новости Крым:Офтальмологический центр в Симферополе - какую помощь можно получитьВозможен ли в России дефицит импортных контактных линз - мнениеГлавный офтальмолог Крыма рассказала, как сохранить хорошее зрение

https://crimea.ria.ru/20210215/Kak-snyat-ustalost-s-glaz-sovet-oftalmologa-1119259898.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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