https://crimea.ria.ru/20250322/14-chelovek-raneny-v-donbasse-pri-atakakh-vsu-1145154636.html

14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ

14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 22.03.2025

14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ

14 человек, в том числе ребенок и спасатели МЧС, ранены в Донецкой Народной Республике за сутки из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T21:48

2025-03-22T21:48

2025-03-22T21:48

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

денис пушилин

горловка

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе ребенок и спасатели МЧС, ранены в Донецкой Народной Республике за сутки из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, ВСУ атаковали из ствольной артиллерии кассетного типа поселок Мироновский городского округа Дебальцево. Кроме того, в Никитовском районе Горловки при атаке дрона-камикадзе ранен 10-летний мальчик, еще двое человек ранены из-за ударов "кассетами".В Горловке ночью была атакована пожарная автоцистерна – ранены четыре сотрудника МЧС России.Всего за сутки ВСУ нанесли 10 ударов по республике. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. В результате повреждены три жилых дома в Никитовском районе Горловки и в поселке Мироновском, автомобиль скорой помощи и пожарная автоцистерна.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, новости