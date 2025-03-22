https://crimea.ria.ru/20250322/14-chelovek-raneny-v-donbasse-pri-atakakh-vsu-1145154636.html
14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ
14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ - РИА Новости Крым, 22.03.2025
14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ
14 человек, в том числе ребенок и спасатели МЧС, ранены в Донецкой Народной Республике за сутки из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T21:48
2025-03-22T21:48
2025-03-22T21:48
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
денис пушилин
горловка
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе ребенок и спасатели МЧС, ранены в Донецкой Народной Республике за сутки из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, ВСУ атаковали из ствольной артиллерии кассетного типа поселок Мироновский городского округа Дебальцево. Кроме того, в Никитовском районе Горловки при атаке дрона-камикадзе ранен 10-летний мальчик, еще двое человек ранены из-за ударов "кассетами".В Горловке ночью была атакована пожарная автоцистерна – ранены четыре сотрудника МЧС России.Всего за сутки ВСУ нанесли 10 ударов по республике. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. В результате повреждены три жилых дома в Никитовском районе Горловки и в поселке Мироновском, автомобиль скорой помощи и пожарная автоцистерна.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, горловка, происшествия, обстрелы всу, новости
14 человек ранены в Донбассе при атаках ВСУ
В ДНР 14 человек получили ранения из-за ударов дронами и артиллерией - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. 14 человек, в том числе ребенок и спасатели МЧС, ранены в Донецкой Народной Республике за сутки из-за атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его данным, ВСУ атаковали из ствольной артиллерии кассетного типа поселок Мироновский городского округа Дебальцево.
"Тяжелые ранения получили 31-летний и 58-летний мужчины, ранения средней степени тяжести у мужчин 53 и 52 лет, пострадали 76-летняя и 68-летняя женщины, а также мужчина 44 лет", - сообщил глава республики.
Кроме того, в Никитовском районе Горловки при атаке дрона-камикадзе ранен 10-летний мальчик
, еще двое человек ранены из-за ударов "кассетами".
В Горловке ночью была атакована пожарная автоцистерна – ранены четыре сотрудника МЧС России.
Всего за сутки ВСУ нанесли 10 ударов по республике. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА. В результате повреждены три жилых дома в Никитовском районе Горловки и в поселке Мироновском, автомобиль скорой помощи и пожарная автоцистерна.
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