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Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде
Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T16:45
2025-03-25T16:45
новости крыма
александр федорчак
журналистика
память
награды
крымское отделение союза журналистов россии
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канал Крымского отделения Союза журналистов России.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир 23 марта. Военкор "Известий" работал на Купянском направлении в Харьковской области.СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявлениеРоссийских журналистов в ЛНР специально хотели убить – КремльВ МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, александр федорчак, журналистика, память, награды, крымское отделение союза журналистов россии, утраты
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде

В Крыму предложили представить погибшего журналиста Александра Федорчака к госнаграде

16:45 25.03.2025
 
© Официальный канал Крымского отделения Союза журналистов РоссииСтихийный мемориал в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
Стихийный мемориал в память о погибшем журналисте Александре Федорчаке
© Официальный канал Крымского отделения Союза журналистов России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канал Крымского отделения Союза журналистов России.

"Крымское отделение Союза журналистов России выступило с инициативой посмертно представить журналиста "Известий" Александра Федорчака к государственной награде Республики Крым – ордену "За верность долгу", – говорится в сообщении.

24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.
Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир 23 марта. Военкор "Известий" работал на Купянском направлении в Харьковской области.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.
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