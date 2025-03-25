https://crimea.ria.ru/20250325/krymskie-zhurnalisty-predlozhili-predstavit-aleksandra-fedorchaka-k-nagrade-1145218313.html
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде
Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T16:45
2025-03-25T16:45
2025-03-25T16:45
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александр федорчак
журналистика
память
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крымское отделение союза журналистов россии
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канал Крымского отделения Союза журналистов России.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир 23 марта. Военкор "Известий" работал на Купянском направлении в Харьковской области.СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявлениеРоссийских журналистов в ЛНР специально хотели убить – КремльВ МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, александр федорчак, журналистика, память, награды, крымское отделение союза журналистов россии, утраты
Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде
В Крыму предложили представить погибшего журналиста Александра Федорчака к госнаграде