https://crimea.ria.ru/20250325/krymskie-zhurnalisty-predlozhili-predstavit-aleksandra-fedorchaka-k-nagrade-1145218313.html

Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде

Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Крымские журналисты предложили представить Александра Федорчака к награде

Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T16:45

2025-03-25T16:45

2025-03-25T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Крымские журналисты выдвинули инициативу представить погибшего в зоне проведения специальной военной операции коллегу Александра Федорчака к госнаграде. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канал Крымского отделения Союза журналистов России.24 марта на территории ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир 23 марта. Военкор "Известий" работал на Купянском направлении в Харьковской области.СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Александр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявлениеРоссийских журналистов в ЛНР специально хотели убить – КремльВ МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, александр федорчак, журналистика, память, награды, крымское отделение союза журналистов россии, утраты