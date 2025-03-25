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ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области
ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.03.2025
ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области
Украинские боевики за сутки обстреляли 12 городов и сел в Херсонской области. При ударе по Алешкам и Новой Каховке три человека получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T16:37
2025-03-25T16:37
новости
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки обстреляли 12 городов и сел в Херсонской области. При ударе по Алешкам и Новой Каховке три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ВСУ обстреляли Голую Пристань, Горностаевку, Каховку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Казачьи Лагеря, Песчановку и Саги. В Раденске в результате вражеского удара сгорел жилой дом и сарай. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Сальдо.20 марта боевики Зеленского атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Детские учреждения, которые подверглись удару, расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.17 марта киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.Неделей ранее ВСУ атаковали дронами машину скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний школьник. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами оказались под вражеским обстрелом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянкаВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийский удар по 12 городам и селам Херсонской области

16:37 25.03.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ нанесли артиллерийский удар по 12 селам и городам Херсонской области
ВСУ нанесли артиллерийский удар по 12 селам и городам Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки обстреляли 12 городов и сел в Херсонской области. При ударе по Алешкам и Новой Каховке три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Массированный артиллерийских удар вражеской артиллерии по Алешкам и Новой Каховке привел к ранению трех мирных жителей. Всех пострадавших доставили в местные больницы", – сказано в сообщении губернатора.

Кроме того, ВСУ обстреляли Голую Пристань, Горностаевку, Каховку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Казачьи Лагеря, Песчановку и Саги. В Раденске в результате вражеского удара сгорел жилой дом и сарай. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Сальдо.
20 марта боевики Зеленского атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Детские учреждения, которые подверглись удару, расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.
17 марта киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.
Неделей ранее ВСУ атаковали дронами машину скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.
9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний школьник. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами оказались под вражеским обстрелом.
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НовостиХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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