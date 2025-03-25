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ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области

ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.03.2025

ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области

Украинские боевики за сутки обстреляли 12 городов и сел в Херсонской области. При ударе по Алешкам и Новой Каховке три человека получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T16:37

2025-03-25T16:37

2025-03-25T16:37

новости

херсонская область

владимир сальдо

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скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки обстреляли 12 городов и сел в Херсонской области. При ударе по Алешкам и Новой Каховке три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ВСУ обстреляли Голую Пристань, Горностаевку, Каховку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Казачьи Лагеря, Песчановку и Саги. В Раденске в результате вражеского удара сгорел жилой дом и сарай. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Сальдо.20 марта боевики Зеленского атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Детские учреждения, которые подверглись удару, расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.17 марта киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.Неделей ранее ВСУ атаковали дронами машину скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний школьник. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами оказались под вражеским обстрелом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянкаВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу