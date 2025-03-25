ВСУ нанесли артудар по 12 городам и селам Херсонской области
ВСУ нанесли артиллерийский удар по 12 городам и селам Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ нанесли артиллерийский удар по 12 селам и городам Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки обстреляли 12 городов и сел в Херсонской области. При ударе по Алешкам и Новой Каховке три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Массированный артиллерийских удар вражеской артиллерии по Алешкам и Новой Каховке привел к ранению трех мирных жителей. Всех пострадавших доставили в местные больницы", – сказано в сообщении губернатора.
Кроме того, ВСУ обстреляли Голую Пристань, Горностаевку, Каховку, Днепряны, Заводовку, Каиры, Казачьи Лагеря, Песчановку и Саги. В Раденске в результате вражеского удара сгорел жилой дом и сарай. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил Сальдо.
20 марта боевики Зеленского атаковали FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района. Детские учреждения, которые подверглись удару, расположены в 40 километрах от линии боевого соприкосновения.
17 марта киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – были ранены мужчина и ребенок.
Неделей ранее ВСУ атаковали дронами машину скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.
9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний школьник. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами оказались под вражеским обстрелом.
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