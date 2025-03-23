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ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"
ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой" - РИА Новости Крым, 23.03.2025
ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"
В Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T11:47
2025-03-23T11:47
2025-03-23T11:47
пологи
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Бригада "скорой" в момент атаки дрона ехала по вызову к пациенту.Машины "скорой" регулярно подвергаются атакам киевского режима, добавили в Минздраве России.Так ранее сообщали, что боевики ВСУ в ночь на 10 марта атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человекСтали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в КерчиУбиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками
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РИА Новости Крым
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пологи, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"
В Запорожской области от удара ВСУ по машине "скорой" погибла фельдшер