https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-mashine-v-zaporozhskoy-oblasti-pogibla-feldsher-skoroy-1145160619.html

ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"

ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой" - РИА Новости Крым, 23.03.2025

ВСУ ударили по машине: в Запорожской области погибла фельдшер "скорой"

В Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T11:47

2025-03-23T11:47

2025-03-23T11:47

пологи

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер бригады скорой помощи от целенаправленного удара дроном ВСУ. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Бригада "скорой" в момент атаки дрона ехала по вызову к пациенту.Машины "скорой" регулярно подвергаются атакам киевского режима, добавили в Минздраве России.Так ранее сообщали, что боевики ВСУ в ночь на 10 марта атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человекСтали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в КерчиУбиты двое – ВСУ ударили по Херсонщине дронами и лепестками

пологи

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пологи, запорожская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости