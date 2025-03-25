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Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка
Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка
52-летняя жительница Херсонской области задержана за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T12:41
2025-03-25T12:41
2025-03-25T12:41
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
терроризм
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 52-летняя жительница Херсонской области задержана за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по региону. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантки, а также выявляются ее преступные связи, добавили в силовом ведомстве.Ранее в Джанкое задержали 28-летнюю жительницу, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму В Крыму задержали украинского шпиона Крымчанина приговорили к 24 годам за покушение на Царева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, терроризм, антитеррор, новости
Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка
В Херсонской области задержана россиянка за оправдание терроризма – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 52-летняя жительница Херсонской области задержана за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по региону.
"Установлено, что подозреваемая в апреле 2023 года разместила в сети интернет комментарии, публично оправдывающие террористический акт в отношении граждан Российской Федерации", - сказано в сообщении.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантки, а также выявляются ее преступные связи, добавили в силовом ведомстве.
Ранее в Джанкое задержали
28-летнюю жительницу, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.
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