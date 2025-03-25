https://crimea.ria.ru/20250325/opravdyvala-terakty-v-khersonskoy-oblasti-zaderzhana-rossiyanka--1145210806.html

Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка

Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка

52-летняя жительница Херсонской области задержана за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T12:41

2025-03-25T12:41

2025-03-25T12:41

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

терроризм

антитеррор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 52-летняя жительница Херсонской области задержана за публичное оправдание терроризма в интернете. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по региону. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а также устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантки, а также выявляются ее преступные связи, добавили в силовом ведомстве.Ранее в Джанкое задержали 28-летнюю жительницу, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму В Крыму задержали украинского шпиона Крымчанина приговорили к 24 годам за покушение на Царева

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, терроризм, антитеррор, новости