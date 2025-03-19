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В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
В Севастополе задержан местный житель за распространение в интернете пропагандистских материалов запрещенных в РФ украинских террористических организаций... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T09:21
2025-03-19T09:21
2025-03-19T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за распространение в интернете пропагандистских материалов запрещенных в РФ украинских террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.По месту жительства фигуранта в одном из садовых товариществ Севастополя изъят ноутбук и другие предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела.Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Ранее суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя, который по заданию СБУ планировал убийство военнослужащего Вооруженных сил России.*запрещенные в России террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Севастополя осужден на 18 лет за госизменуБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
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терроризм, севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, новости севастополя, крым, закон и право
В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
Жителя Севастополя задержали за призывы вступать в ряды террористов – ФСБ
09:21 19.03.2025 (обновлено: 09:29 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за распространение в интернете пропагандистских материалов запрещенных в РФ украинских террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Уроженец Красноярска, 1963 года рождения, являясь сторонником украинских военизированных объединений "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, …в период с августа 2023 по август 2024 года на постоянной основе распространял в социальной сети "ВКонтакте" пропагандистские материалы указанных запрещенных организаций", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.
По месту жительства фигуранта в одном из садовых товариществ Севастополя изъят ноутбук и другие предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее суд приговорил к 17 годам лишения свободы
жителя Севастополя, который по заданию СБУ планировал убийство военнослужащего Вооруженных сил России.
*запрещенные в России террористические организации
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