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В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму

В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму

В Севастополе задержан местный житель за распространение в интернете пропагандистских материалов запрещенных в РФ украинских террористических организаций... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T09:21

2025-03-19T09:21

2025-03-19T09:29

терроризм

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель за распространение в интернете пропагандистских материалов запрещенных в РФ украинских террористических организаций "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.По месту жительства фигуранта в одном из садовых товариществ Севастополя изъят ноутбук и другие предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела.Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Ранее суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя, который по заданию СБУ планировал убийство военнослужащего Вооруженных сил России.*запрещенные в России террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Севастополя осужден на 18 лет за госизменуБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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