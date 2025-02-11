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Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ
В текущем году в России предотвратили уже 23 теракта. Об этом сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета (НАК). РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T13:12
2025-02-11T14:20
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
безопасность
теракт
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В текущем году в России предотвратили уже 23 теракта. Об этом сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета (НАК).В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, на котором рассмотрели вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в спецоперации, выработали дополнительные меры и определили приоритетные направления совершенствования этой работы.На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию - ФСБПеревооружение Молдавии – что готовит антироссийский ЗападНасильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
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александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, безопасность, теракт, терроризм
Бортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФ

23 теракта по заданию украинских спецслужб предотвратили в РФ с начала года – Бортников

13:12 11.02.2025 (обновлено: 14:20 11.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В текущем году в России предотвратили уже 23 теракта. Об этом сообщили в информационном центре национального антитеррористического комитета (НАК).
В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло заседание НАК, на котором рассмотрели вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в спецоперации, выработали дополнительные меры и определили приоритетные направления совершенствования этой работы.

"Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков", – сказано в сообщении.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ФСБ и МВД РФ разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран.
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Александр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияБезопасностьТерактТерроризм
 
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