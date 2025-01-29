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Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену
Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену
Житель Севастополя осужден за госизмену и привлечение знакомого к совершению теракта. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T11:00
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
новости крыма
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за госизмену и привлечение знакомого к совершению теракта. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации спецслужбы, собранные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства.Кроме того, обвиняемый летом 2022 года получил от своих украинских кураторов задание поджечь административное здание в Севастополе. Для совершения теракта он привлек своего знакомого.В декабре 2022 года севастополец был задержан по подозрению в государственной измене. В мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным по статьям УК РФ - "Вовлечение лица в совершение теракта" и "Государственная измена". По итогам рассмотрения апелляции военный суд оставил без изменений приговор Южного окружного военного суда. Подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.Его сообщник был осужден ранее и приговорен к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.На прошлой неделе в суд было передано уголовное дело, которое завели в отношении жителя Крыма. Его обвиняют в съемках места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки и госизмене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
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Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену

ФСБ: житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену и привлечение знакомого к теракту

11:00 29.01.2025 (обновлено: 11:02 29.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за госизмену и привлечение знакомого к совершению теракта. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"41-летний житель Севастополя, являясь сторонником украинской националистической идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ", - установили сотрудники ФСБ.
По информации спецслужбы, собранные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства.
Кроме того, обвиняемый летом 2022 года получил от своих украинских кураторов задание поджечь административное здание в Севастополе. Для совершения теракта он привлек своего знакомого.
В декабре 2022 года севастополец был задержан по подозрению в государственной измене. В мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным по статьям УК РФ - "Вовлечение лица в совершение теракта" и "Государственная измена". По итогам рассмотрения апелляции военный суд оставил без изменений приговор Южного окружного военного суда. Подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Его сообщник был осужден ранее и приговорен к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.
На прошлой неделе в суд было передано уголовное дело, которое завели в отношении жителя Крыма. Его обвиняют в съемках места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки и госизмене.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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