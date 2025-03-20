https://crimea.ria.ru/20250320/fsb-v-dzhankoe-zaderzhala-ukrainskuyu-shpionku-1145072805.html
ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку - РИА Новости Крым, 20.03.2025
ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая передавала украинской разведке сведения о военных... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T09:29
2025-03-20T09:29
2025-03-20T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.Злоумышленница сама предложила украинской стороне услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники.Она связывалась с ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины - ред.) через Telegram-канал. По заданию куратора гражданка выезжала на указанные им места и фотографировала определенные объекты, подтверждала или опровергала их местоположение.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая дает признательные показания.Ранее 47-летний житель Херсонской области был задержан за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Также возбуждено уголовное дело о госизмене. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в МариуполеВ Крыму задержали украинского шпиона 24-летняя украинка шпионила за военными в Херсонщине – вердикт суда
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РИА Новости Крым
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ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
Жительницу Джанкоя задержали за передачу Киеву данных о ПВО и военных объектах в Крыму
09:29 20.03.2025 (обновлено: 10:27 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района, которая передавала украинской разведке сведения о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Злоумышленница сама предложила украинской стороне услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и спецтехники.
Она связывалась с ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины - ред.) через Telegram-канал. По заданию куратора гражданка выезжала на указанные им места и фотографировала определенные объекты, подтверждала или опровергала их местоположение.
"Кроме того, женщина инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки. Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов", – уточнили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая дает признательные показания.
Ранее 47-летний житель Херсонской области был задержан
за передачу спецслужбам Украины сведений о местах дислокации российских военных. Также возбуждено уголовное дело о госизмене.
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