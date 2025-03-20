https://crimea.ria.ru/20250320/gotovilsya-vzorvat-administratsiyu-fsb-predotvratila-terakt-v-mariupole-1145070923.html

Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе

Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Штаба обороны... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T07:43

2025-03-20T07:43

2025-03-20T07:43

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Штаба обороны ДНР.С поличным задержан житель города. Мужчина готовился к теракту в отношении представителей органов местной власти.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Содействие террористического деятельности".Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму В Крыму задержали украинского шпиона Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мариуполь, сву, происшествия, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт