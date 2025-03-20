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Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Штаба обороны... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T07:43
2025-03-20T07:43
новости
мариуполь
сву
происшествия
антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Штаба обороны ДНР.С поличным задержан житель города. Мужчина готовился к теракту в отношении представителей органов местной власти.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Содействие террористического деятельности".Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму В Крыму задержали украинского шпиона Работали под прикрытием Британии в Москве: ФСБ раскрыла еще двух шпионов
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РИА Новости Крым
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новости, мариуполь, сву, происшествия, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт
Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе

ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Мариуполя

07:43 20.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Штаба обороны ДНР.
С поличным задержан житель города. Мужчина готовился к теракту в отношении представителей органов местной власти.

"Задержанный изымал компоненты самодельного взрывного устройства из ранее подготовленных тайников и планировал разместить СВУ (самодельное взрывное устройство – ред.) у здания Приморской районной администрации Мариуполя для совершения теракта", – сказано в сообщении штаба обороны.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Содействие террористического деятельности".
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства.
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НовостиМариупольСВУПроисшествияАнтитеррорФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Теракт
 
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