https://crimea.ria.ru/20250313/spetssluzhby-kieva-khoteli-razoslat-boytsam-svo-bomby-v-podarochnykh-naborakh-1144888012.html

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО - РИА Новости Крым, 13.03.2025

ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО

Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T10:04

2025-03-13T10:04

2025-03-13T10:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

взрывчатка

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Как уточнили в ведомстве, в ходе досмотровых мероприятий в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные парфюмерные наборы. Смертоносные посылки были обезврежены прибывшими на место взрывотехниками.По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.В Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ, отправлявший посылки. По данным ФСБ, в прошлом году мужчина по заданию куратора из украинских спецслужб собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.В марте этого года он отправил посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания украинские кураторы прекратили с ним связь и не выплатили обещанное за работу вознаграждение.При осмотре места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных бомбы. Они предназначались военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики КрымВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, взрывчатка, новости, вооруженные силы россии