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ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО - РИА Новости Крым, 13.03.2025
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО
Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T10:04
2025-03-13T10:16
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
взрывчатка
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Как уточнили в ведомстве, в ходе досмотровых мероприятий в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные парфюмерные наборы. Смертоносные посылки были обезврежены прибывшими на место взрывотехниками.По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.В Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ, отправлявший посылки. По данным ФСБ, в прошлом году мужчина по заданию куратора из украинских спецслужб собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.В марте этого года он отправил посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания украинские кураторы прекратили с ним связь и не выплатили обещанное за работу вознаграждение.При осмотре места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных бомбы. Они предназначались военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разгромлена законспирированная сеть украинских агентовСБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики КрымВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, взрывчатка, новости, вооруженные силы россии
ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО

Спецслужбы Украины собирались направить военным РФ бомбы под видом парфюмерных наборов

10:04 13.03.2025 (обновлено: 10:16 13.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в ходе досмотровых мероприятий в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под подарочные парфюмерные наборы. Смертоносные посылки были обезврежены прибывшими на место взрывотехниками.
По заключению экспертов, взрывные устройства находились на боевом взводе и должны были сработать при открытии упаковки получателем.
В Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин РФ, отправлявший посылки. По данным ФСБ, в прошлом году мужчина по заданию куратора из украинских спецслужб собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.
В марте этого года он отправил посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания украинские кураторы прекратили с ним связь и не выплатили обещанное за работу вознаграждение.
При осмотре места закладки схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных бомбы. Они предназначались военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Возбуждено уголовное дело.
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