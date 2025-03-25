Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250325/v-sevastopole-budut-sudit-70-letnego-pedofila-1145217419.html
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила
70-летний житель Севастополя пойдет под суд за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T16:20
2025-03-25T16:20
педофил
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
дети
закон и право
правосудие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5872f85c5a4557e177b321f9e3cc79c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 70-летний житель Севастополя пойдет под суд за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина пригласил 10-летнюю соседку во двор своего дома по улице Днепровской, где показывал выращенные им цветы. Так злоумышленник пытался получить расположение ребенка."В июле 2024 года фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности", - сообщили в пресс-службе.Позже девочка сообщила о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. В ходе следствия он признался, доказательства собраны, расследование завершено.Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режимаВ Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9913271e89516e38cdfd3e906a96dd27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
педофил, севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, дети, закон и право, правосудие, новости крыма
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила

Пенсионера из Севастополя будут судить за сексуальное насилие над девочкой

16:20 25.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 70-летний житель Севастополя пойдет под суд за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина пригласил 10-летнюю соседку во двор своего дома по улице Днепровской, где показывал выращенные им цветы. Так злоумышленник пытался получить расположение ребенка.
"В июле 2024 года фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности", - сообщили в пресс-службе.
Позже девочка сообщила о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. В ходе следствия он признался, доказательства собраны, расследование завершено.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима
В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключения
В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
 
ПедофилСевастопольГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура города СевастополядетиЗакон и правоПравосудиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Путь на пользу: в память о большом путешествии Екатерины Великой в Крым
08:49Настоящая проблема: Зеленский сделал откровенное признание о ВСУ
08:35Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
08:11В Крыму проснулись гадюки и сколопендры
08:10В Симферополе сбили мужчину на мопеде
07:49История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
07:21Два беспилотника сбили над Черным морем
07:07В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
06:37Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
06:09Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
00:01Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
22:42Заявление по переговорам России и США и ротация военных на СВО – главное
22:22Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания
22:03Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
21:54Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектов
21:48Боролась за Крым: керчанка взяла бронзу по тхеквондо на чемпионате России
21:32В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программе
21:22Как идет ремонт берегоукрепительных сооружений в Ялте
21:05В Крыму завод шампанских вин будет производить 5 миллионов бутылок в год
Лента новостейМолния