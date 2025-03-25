https://crimea.ria.ru/20250325/v-sevastopole-budut-sudit-70-letnego-pedofila-1145217419.html
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Севастополе будут судить 70-летнего педофила
70-летний житель Севастополя пойдет под суд за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T16:20
2025-03-25T16:20
2025-03-25T16:20
педофил
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 70-летний житель Севастополя пойдет под суд за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина пригласил 10-летнюю соседку во двор своего дома по улице Днепровской, где показывал выращенные им цветы. Так злоумышленник пытался получить расположение ребенка."В июле 2024 года фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности", - сообщили в пресс-службе.Позже девочка сообщила о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. В ходе следствия он признался, доказательства собраны, расследование завершено.Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режимаВ Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе будут судить 70-летнего педофила
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. 70-летний житель Севастополя пойдет под суд за преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в августе 2023 года мужчина пригласил 10-летнюю соседку во двор своего дома по улице Днепровской, где показывал выращенные им цветы. Так злоумышленник пытался получить расположение ребенка.
"В июле 2024 года фигурант заманил малолетнюю в дом, где совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности", - сообщили в пресс-службе.
Позже девочка сообщила о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали. В ходе следствия он признался, доказательства собраны, расследование завершено.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
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