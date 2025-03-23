https://crimea.ria.ru/20250323/v-krym-vozvraschaetsya-vesna-prognoz-pogody-na-voskresene-1145146609.html

В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье

В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.03.2025

В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T00:01

2025-03-23T00:01

2025-03-23T00:01

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +11...+13 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +2...+5 градуса, днем столбики термометров покажут +11...+13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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алушта

феодосия

евпатория

судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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