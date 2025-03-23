https://crimea.ria.ru/20250323/v-krym-vozvraschaetsya-vesna-prognoz-pogody-na-voskresene-1145146609.html
В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье
В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.03.2025
В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T00:01
2025-03-23T00:01
2025-03-23T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +11...+13 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +2...+5 градуса, днем столбики термометров покажут +11...+13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
В Крым возвращается весна: прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, на побережье до +5; днем +10…+15, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +11...+13 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11...+13.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +2...+5 градуса, днем столбики термометров покажут +11...+13.
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