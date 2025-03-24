https://crimea.ria.ru/20250324/dtp-pod-simferopolem-i-udar-vsu-po-mestorozhdeniyu-gaza-v-krymu-glavnoe-1145197793.html

ДТП под Симферополем и удар ВСУ по месторождению газа в Крыму: главное

ДТП под Симферополем и удар ВСУ по месторождению газа в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 24.03.2025

ДТП под Симферополем и удар ВСУ по месторождению газа в Крыму: главное

В Симферопольском районе в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли шесть человек. Гибель журналистов в зоне спецоперации. ВСУ пытались атаковать... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T23:07

2025-03-24T23:07

2025-03-24T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли шесть человек. Гибель журналистов в зоне спецоперации. ВСУ пытались атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. В Крыму закроют для проезда грузовиков часть трассы "Таврида". К лету 2025 цены на путевки в санатории и отели Крыма вырастут на 10 – 30%. В Приморском крае штурмовик Су-25 потерпел крушение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жуткое ДТП с автобусом в Симферопольском районеСтрашная авария произошла в понедельник утром на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.После столкновения пострадали 43 человека, в результате ДТП погибли шесть человек. В Следкоме РФ сообщили, что в аварии пострадали восемь несовершеннолетних.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв, он задержан.Журналист из Крыма погиб в зоне спецоперацииКорреспондент "Известий", крымчанин Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции. О происходящих событиях в зоне спецоперации рассказывал с 2024 года. Последний репортаж о событиях на купянском направлении был снят им буквально накануне.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста."Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению "стратегическим молчанием", проплаченным западными кураторами", – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова гибель Александра Федорчука.Всего в результате артобстрела украинскими боевиками Кременского муниципального округа в ЛНР погибли шесть человек.Дроны ВСУ пытались атаковать месторождение газа в КрымуМинобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками газовое месторождение на мысе Тарханкут в Крыму. Киевский режим в очередной раз нарушил договоренность не бить по объектам энергетической инфраструктуры."Российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", – сказано в сообщении.Цены на путевки в Крым к лету вырастутЦены на путевки в санатории и отели Крыма к лету 2025 вырастут на 10 – 30%. Такое заявление сделал председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, пока из соображений рентабельности и сохранения персонала цены на отдых остаются сравнимыми с прошлым годом, но к лету вырастут почти на треть.Перекроют часть трассы "Таврида"Под Севастополем для проезда грузовиков закроют часть трассы "Таврида", сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Ограничения будут действовать с 25 марта до конца года только в одном направлении – из Симферополя в Севастополь, добавили в ведомстве.Штурмовик Су-25 потерпел крушениеВ понедельник Минобороны России заявило, что в Приморском крае при выполнении учебно-тренировочного полета, штурмовик Су-25 потерпел крушение. По предварительной информации, причиной происшествия стала техническая неисправность.Пилот катапультировался. Его эвакуировала поисково-спасательная группа. Жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает. Как указали в оборонном ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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