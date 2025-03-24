https://crimea.ria.ru/20250324/glava-kryma-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-aleksandra-fedorchaka-1145200630.html

Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака

Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T20:56

2025-03-24T20:56

2025-03-24T20:57

утраты

сергей аксенов

крым

новости крыма

журналистика

александр федорчак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО.Александр работал в Крымском информационном агентстве, на телеканале "Крым 24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда". Позже перешел в "Известия".О гибели Александра Федорчака стало известно в понедельник, 24 марта. По предварительным данным, корреспондент погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ, пишут "Известия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, сергей аксенов, крым, новости крыма, журналистика, александр федорчак