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Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака
Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО. РИА Новости Крым, 24.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО.Александр работал в Крымском информационном агентстве, на телеканале "Крым 24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда". Позже перешел в "Известия".О гибели Александра Федорчака стало известно в понедельник, 24 марта. По предварительным данным, корреспондент погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ, пишут "Известия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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утраты, сергей аксенов, крым, новости крыма, журналистика, александр федорчак
Глава Крыма выразил соболезнования родным Александра Федорчака

Аксенов выразил соболезнования родным погибшего журналиста Александра Федорчака

20:56 24.03.2025 (обновлено: 20:57 24.03.2025)
 
© Соцсети Александра ФедорчакаВ зоне СВО погиб крымчанин, военный корреспондент Александр Федорчак.
В зоне СВО погиб крымчанин, военный корреспондент Александр Федорчак.
© Соцсети Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким журналиста Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО.
"Погиб наш земляк, военный корреспондент издания "Известия" Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек. С первых дней спецоперации Александр Федорчак выполнял свой служебный долг на исторических территориях", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Александр работал в Крымском информационном агентстве, на телеканале "Крым 24". С 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда". Позже перешел в "Известия".
"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича, разделяю вашу скорбь и боль. Вечная память и Царствие Небесное", – добавил Аксенов.
О гибели Александра Федорчака стало известно в понедельник, 24 марта. По предварительным данным, корреспондент погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ, пишут "Известия".
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УтратыСергей АксеновКрымНовости КрымаЖурналистикаАлександр Федорчак
 
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