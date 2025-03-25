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Пять беспилотников сбили над Крымом
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T07:05
2025-03-25T07:05
2025-03-25T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вражеский БПЛА был уничтожен над Черным морем. В понедельник в Минобороны сообщили, что 23 марта ВСУ пытались атаковать беспилотниками газовое месторождение Глебовское на мысе Тарханкут в Крыму, которое используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма
Пять беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили пять беспилотников
07:05 25.03.2025 (обновлено: 07:12 25.03.2025)