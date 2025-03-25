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Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Пять беспилотников сбили над Крымом
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вражеский БПЛА был уничтожен над Черным морем. В понедельник в Минобороны сообщили, что 23 марта ВСУ пытались атаковать беспилотниками газовое месторождение Глебовское на мысе Тарханкут в Крыму, которое используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма
Пять беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили пять беспилотников

07:05 25.03.2025 (обновлено: 07:12 25.03.2025)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Накануне вражеский БПЛА был уничтожен над Черным морем.
В понедельник в Минобороны сообщили, что 23 марта ВСУ пытались атаковать беспилотниками газовое месторождение Глебовское на мысе Тарханкут в Крыму, которое используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаСрочные новости Крыма
 
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