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Пять беспилотников сбили над Крымом

Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Пять беспилотников сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T07:05

2025-03-25T07:05

2025-03-25T07:12

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вражеский БПЛА был уничтожен над Черным морем. В понедельник в Минобороны сообщили, что 23 марта ВСУ пытались атаковать беспилотниками газовое месторождение Глебовское на мысе Тарханкут в Крыму, которое используется для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма