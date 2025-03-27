https://crimea.ria.ru/20250327/putin-po-videosvyazi-uchastvuet-v-tseremonii-spuska-kreysera-perm-1145287620.html
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь" - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь". РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T21:41
2025-03-27T21:41
2025-03-27T21:51
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения."Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.Как указано в справочных материалах, предоставленных к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армия и флот, россия, владимир путин (политик), новости, вмф
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
Путин по видеосвязи участвует в спуске атомного подводного крейсера "Пермь"
21:41 27.03.2025 (обновлено: 21:51 27.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения.
"Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.
Как указано в справочных материалах, предоставленных к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
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