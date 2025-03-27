https://crimea.ria.ru/20250327/putin-po-videosvyazi-uchastvuet-v-tseremonii-spuska-kreysera-perm-1145287620.html

Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"

Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь" - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"

Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь". РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T21:41

2025-03-27T21:41

2025-03-27T21:51

армия и флот

россия

владимир путин (политик)

новости

вмф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения."Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.Как указано в справочных материалах, предоставленных к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, россия, владимир путин (политик), новости, вмф