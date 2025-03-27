https://crimea.ria.ru/20250327/v-krymu-proshel-pervyy-obrazovatelnyy-praktikum-bespilotnye-tekhnologii-1145286646.html

В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками

В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками

В Крыму прошел первый в России уникальный образовательный практикум "Беспилотные технологии" для кадетов полиции, в рамках которого юные специалисты освоили... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T21:09

2025-03-27T21:09

2025-03-27T21:45

видео

мвд по республике крым

крым

беспилотник (бпла, дрон)

соревнования

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145286061_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_a629591b57348cfae72f029d1b2e2ab4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прошел первый в России уникальный образовательный практикум "Беспилотные технологии" для кадетов полиции, в рамках которого юные специалисты освоили работу с FPV-дронами, узнали о новейших технологиях и поучаствовали в гонках БПЛА. Об этом сообщается в релизе МВД по республике.Мероприятия практикума проходили с 24 по 27 марта на базе Кадетского корпуса полиции МБОУ (СОШ № 28) в Симферополе.По информации ведомства, программа включила теоретические и практические занятия для кадетов. Их обучали основам управления БПЛА с акцентом на перспективных технологиях, "которые все шире применяются в различных сферах – от мониторинга и поиска пропавших людей до обеспечения общественной безопасности и расследования преступлений".Под руководством опытных инструкторов Крымского исследовательского института беспилотных технологий кадеты полиции осваивали работу с симуляторами и FPV-дронами класса Tiny Whoop.А кульминацией стали гонки беспилотников, которые прошли в заключительный день практикума.В заключение провели образовательные сборы "Беспилотные технологии" и финальный кубок среди команд общеобразовательных школ Симферополя и Симферопольского района, участвующих в проекте. Оба мероприятия приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Наградой для кадетов за успешно завершенный практикум стали сертификаты на прохождение обучения по основной программе профессиональной подготовки "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг".Организаторами практикума выступили Крымский исследовательский институт беспилотных технологий и ДОСААФ России при поддержке МВД по Республике Крым при содействии ГК "Интеллект".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221021/rossiyskie-uchenye-nauchilis-upravlyat-bespilotnikom-pri-pomoschi-zhestov-1125019982.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мвд по республике крым, крым, беспилотник (бпла, дрон), соревнования, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма