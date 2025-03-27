В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прошел первый в России уникальный образовательный практикум "Беспилотные технологии" для кадетов полиции, в рамках которого юные специалисты освоили работу с FPV-дронами, узнали о новейших технологиях и поучаствовали в гонках БПЛА. Об этом сообщается в релизе МВД по республике.Мероприятия практикума проходили с 24 по 27 марта на базе Кадетского корпуса полиции МБОУ (СОШ № 28) в Симферополе.По информации ведомства, программа включила теоретические и практические занятия для кадетов. Их обучали основам управления БПЛА с акцентом на перспективных технологиях, "которые все шире применяются в различных сферах – от мониторинга и поиска пропавших людей до обеспечения общественной безопасности и расследования преступлений".Под руководством опытных инструкторов Крымского исследовательского института беспилотных технологий кадеты полиции осваивали работу с симуляторами и FPV-дронами класса Tiny Whoop.А кульминацией стали гонки беспилотников, которые прошли в заключительный день практикума.В заключение провели образовательные сборы "Беспилотные технологии" и финальный кубок среди команд общеобразовательных школ Симферополя и Симферопольского района, участвующих в проекте. Оба мероприятия приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Наградой для кадетов за успешно завершенный практикум стали сертификаты на прохождение обучения по основной программе профессиональной подготовки "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг".Организаторами практикума выступили Крымский исследовательский институт беспилотных технологий и ДОСААФ России при поддержке МВД по Республике Крым при содействии ГК "Интеллект".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Крыму прошел первый в России уникальный образовательный практикум "Беспилотные технологии" для кадетов полиции, в рамках которого юные специалисты освоили работу с FPV-дронами, узнали о новейших технологиях и поучаствовали в гонках БПЛА. Об этом сообщается в релизе МВД по республике.
Мероприятия практикума проходили с 24 по 27 марта на базе Кадетского корпуса полиции МБОУ (СОШ № 28) в Симферополе.
По информации ведомства, программа включила теоретические и практические занятия для кадетов. Их обучали основам управления БПЛА с акцентом на перспективных технологиях, "которые все шире применяются в различных сферах – от мониторинга и поиска пропавших людей до обеспечения общественной безопасности и расследования преступлений".
"Это первое в России мероприятие подобного рода, направленное на обучение будущих полицейских основам работы с беспилотными летательными аппаратами", – подчеркнули в МВД Крыма.
Под руководством опытных инструкторов Крымского исследовательского института беспилотных технологий кадеты полиции осваивали работу с симуляторами и FPV-дронами класса Tiny Whoop.
А кульминацией стали гонки беспилотников, которые прошли в заключительный день практикума.
В заключение провели образовательные сборы "Беспилотные технологии" и финальный кубок среди команд общеобразовательных школ Симферополя и Симферопольского района, участвующих в проекте. Оба мероприятия приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Наградой для кадетов за успешно завершенный практикум стали сертификаты на прохождение обучения по основной программе профессиональной подготовки "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг".
Организаторами практикума выступили Крымский исследовательский институт беспилотных технологий и ДОСААФ России при поддержке МВД по Республике Крым при содействии ГК "Интеллект".
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