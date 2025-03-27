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Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
Комплексные кадастровые работы были впервые проведены в Крыму в 2024 году. Об этом говорится в отчете министерства имущества и земельных отношений Крыма. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T21:55
2025-03-27T21:55
2025-03-27T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Комплексные кадастровые работы были впервые проведены в Крыму в 2024 году. Об этом говорится в отчете министерства имущества и земельных отношений Крыма.Как объясняют в министерстве, результат проведения таких работ – внесение в ЕГРН точных сведений о местоположении границ земельных участков, установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Также были учтены земельные участки под зданиями и земельные участки общего пользования, занятые общественными пространствами – площадями, улицами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами.Работы были проведены в рамках реализации Государственной программы "Национальная система пространственных данных"."Проведение комплексных кадастровых работ имеет ряд экономических и социальных эффектов: повышение инвестиционной привлекательности региона, способствует формированию более эффективной градостроительной и земельной политики, снижает количество земельных споров между собственниками объектов недвижимости, а также позволяет экономить средства граждан на выполнение кадастровых работ", – сказано в сообщении.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин отметил, что жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле, иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 годаУчредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферуОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
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минимущества крыма, крым, земля, новости крыма, кадастр
Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
В Крыму впервые провели комплексные кадастровые работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Комплексные кадастровые работы были впервые проведены в Крыму в 2024 году. Об этом говорится в отчете министерства имущества и земельных отношений Крыма.
Как объясняют в министерстве, результат проведения таких работ – внесение в ЕГРН точных сведений о местоположении границ земельных участков, установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Также были учтены земельные участки под зданиями и земельные участки общего пользования, занятые общественными пространствами – площадями, улицами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами.
"Комплексные кадастровые работы были проведены в отношении 24 кадастровых кварталов (а именно 11 111 объектов недвижимого имущества, в том числе 1 892 земельных участка и 9 218 объектов капитального строительства), расположенных в Симферополе и Симферопольском районе", – говорится в документе.
Работы были проведены в рамках реализации Государственной программы "Национальная система пространственных данных".
"Проведение комплексных кадастровых работ имеет ряд экономических и социальных эффектов: повышение инвестиционной привлекательности региона, способствует формированию более эффективной градостроительной и земельной политики, снижает количество земельных споров между собственниками объектов недвижимости, а также позволяет экономить средства граждан на выполнение кадастровых работ", – сказано в сообщении.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму"
глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин отметил, что жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле, иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой.
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