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Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма

Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма

Комплексные кадастровые работы были впервые проведены в Крыму в 2024 году. Об этом говорится в отчете министерства имущества и земельных отношений Крыма. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T21:55

2025-03-27T21:55

2025-03-27T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Комплексные кадастровые работы были впервые проведены в Крыму в 2024 году. Об этом говорится в отчете министерства имущества и земельных отношений Крыма.Как объясняют в министерстве, результат проведения таких работ – внесение в ЕГРН точных сведений о местоположении границ земельных участков, установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Также были учтены земельные участки под зданиями и земельные участки общего пользования, занятые общественными пространствами – площадями, улицами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами.Работы были проведены в рамках реализации Государственной программы "Национальная система пространственных данных"."Проведение комплексных кадастровых работ имеет ряд экономических и социальных эффектов: повышение инвестиционной привлекательности региона, способствует формированию более эффективной градостроительной и земельной политики, снижает количество земельных споров между собственниками объектов недвижимости, а также позволяет экономить средства граждан на выполнение кадастровых работ", – сказано в сообщении.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин отметил, что жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле, иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 годаУчредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферуОтдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимущества крыма, крым, земля, новости крыма, кадастр