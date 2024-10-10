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Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу
Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу
Следком возбудил дело о двухмиллионном земельном мошенничестве в отношении соучредителя одного из крупных автосалонов Симферополя, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T21:07
2024-10-10T21:07
происшествия
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новости крыма
следком крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Следком возбудил дело о двухмиллионном земельном мошенничестве в отношении соучредителя одного из крупных автосалонов Симферополя, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.По данным правоохранителей, в 2019 году злоумышленник предоставил в республиканский Госкомитет по государственной регистрации и кадастру подложное решение суда, на основании которого зарегистрировал право собственности на земельный участок в Симферополе.Факт преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму совместно с региональным управлением ФСБ. Мужчине может грозить до десяти лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорГлава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублейАфера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, крым, новости крыма, следком крыма и севастополя, симферополь
Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу

Следком: в Симферополе коммерсант получил уголовное дело за земельную аферу

21:07 10.10.2024
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Следком возбудил дело о двухмиллионном земельном мошенничестве в отношении соучредителя одного из крупных автосалонов Симферополя, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
По данным правоохранителей, в 2019 году злоумышленник предоставил в республиканский Госкомитет по государственной регистрации и кадастру подложное решение суда, на основании которого зарегистрировал право собственности на земельный участок в Симферополе.
"Таким образом, 43-летний мужчина подозревается в причинении ущерба администрации города в размере около двух млн рублей", - уточнили в Следственном комитете.
Факт преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму совместно с региональным управлением ФСБ. Мужчине может грозить до десяти лишения свободы.
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Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд
 
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