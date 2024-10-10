https://crimea.ria.ru/20241010/uchreditel-avtosalona-v-krymu-otvetit-za-zemelnuyu-aferu-1140998736.html

Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу

Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Учредитель автосалона в Крыму ответит за земельную аферу

Следком возбудил дело о двухмиллионном земельном мошенничестве в отношении соучредителя одного из крупных автосалонов Симферополя, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T21:07

2024-10-10T21:07

2024-10-10T21:07

происшествия

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новости крыма

следком крыма и севастополя

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Следком возбудил дело о двухмиллионном земельном мошенничестве в отношении соучредителя одного из крупных автосалонов Симферополя, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.По данным правоохранителей, в 2019 году злоумышленник предоставил в республиканский Госкомитет по государственной регистрации и кадастру подложное решение суда, на основании которого зарегистрировал право собственности на земельный участок в Симферополе.Факт преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Крыму совместно с региональным управлением ФСБ. Мужчине может грозить до десяти лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорГлава кооператива в Севастополе обманул бюджет на 30 миллионов рублейАфера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под суд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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