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Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю

Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю - РИА Новости Крым, 09.02.2025

Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю

Жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле. Иначе они могут столкнуться с ситуацией,... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T08:35

2025-02-09T08:35

2025-02-09T08:35

крым

сергей петелин

симферопольский район

земля

кадастр

центр землеустройства и кадастровой оценки

егрн

новости

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле. Иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой, предупредил в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин.В марте 2025 года в силу вступает Федеральный Закон №487, согласно которому процедура перехода права собственности на участок будет приостановлена, если сведения о его границах будут отсутствовать в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Многие владельцы земли после этого пойдут получать кадастровые номера и оформлять российские документы.При этом, отметил Сергей Петелин, неоформленные земли очень больно "бьют по карману", то есть по бюджету Симферопольского района и Крыма в целом. На них нельзя начислить никакие налоги:"Если у земельного участка есть собственник, но сведения о нем не внесены в ЕГРН, то есть нет ни сведений о границах, ни о собственности, то по нему невозможно начисление налогов. И поэтому, конечно же, страдают наши сельские поселения, они недополучают средства".Новый Федеральный Закон принят как раз для решения этой проблемы, он должен вывести неоформленные земли из теневого оборота. И тогда "порядка станет больше", уверяет Петелин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 годаЗемлю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – законПочему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ

крым

симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей петелин, симферопольский район, земля, кадастр, центр землеустройства и кадастровой оценки, егрн, новости