https://crimea.ria.ru/20250209/nado-li-krymchanam-zamenyat-ukrainskie-dokumenty-na-zemlyu-1143923139.html
Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю
Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю
Жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле. Иначе они могут столкнуться с ситуацией,... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T08:35
2025-02-09T08:35
2025-02-09T08:35
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сергей петелин
симферопольский район
земля
кадастр
центр землеустройства и кадастровой оценки
егрн
новости
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле. Иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой, предупредил в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин.В марте 2025 года в силу вступает Федеральный Закон №487, согласно которому процедура перехода права собственности на участок будет приостановлена, если сведения о его границах будут отсутствовать в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Многие владельцы земли после этого пойдут получать кадастровые номера и оформлять российские документы.При этом, отметил Сергей Петелин, неоформленные земли очень больно "бьют по карману", то есть по бюджету Симферопольского района и Крыма в целом. На них нельзя начислить никакие налоги:"Если у земельного участка есть собственник, но сведения о нем не внесены в ЕГРН, то есть нет ни сведений о границах, ни о собственности, то по нему невозможно начисление налогов. И поэтому, конечно же, страдают наши сельские поселения, они недополучают средства".Новый Федеральный Закон принят как раз для решения этой проблемы, он должен вывести неоформленные земли из теневого оборота. И тогда "порядка станет больше", уверяет Петелин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму потеряет право собственности на землю с января 2025 годаЗемлю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – законПочему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФ
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крым, сергей петелин, симферопольский район, земля, кадастр, центр землеустройства и кадастровой оценки, егрн, новости
Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю
Жители Крыма должны получить российские документы на земельные участки
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым
. Жители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле. Иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой, предупредил в эфире радио "Спутник в Крыму"
глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин.
"Ко мне уже неоднократно поступали жалобы от лиц, когда они наконец-то решили, спустя 10 лет в России, поставить на кадастровый номер участок и обнаружили, что там уже кто-то стоит или на их участок кто-то претендует. И вот тут в ЕГРН действует простое правило - кто первый встал, того и земля", - сказал он.
В марте 2025 года в силу вступает Федеральный Закон №487, согласно которому процедура перехода права собственности на участок будет приостановлена, если сведения о его границах будут отсутствовать в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Многие владельцы земли после этого пойдут получать кадастровые номера и оформлять российские документы.
"Они могут столкнуться с большими проблемами, если их земельный участок кто-то зарегистрировал или кто-то переступил через его границы. Поэтому я всех агитирую, кто имеет земельный участок, зарегистрировать право собственности и обязательно еще и границы участка внести", - говорит Сергей Петелин.
При этом, отметил Сергей Петелин, неоформленные земли очень больно "бьют по карману", то есть по бюджету Симферопольского района и Крыма в целом. На них нельзя начислить никакие налоги:
"Если у земельного участка есть собственник, но сведения о нем не внесены в ЕГРН, то есть нет ни сведений о границах, ни о собственности, то по нему невозможно начисление налогов. И поэтому, конечно же, страдают наши сельские поселения, они недополучают средства".
Новый Федеральный Закон принят как раз для решения этой проблемы, он должен вывести неоформленные земли из теневого оборота. И тогда "порядка станет больше", уверяет Петелин.
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