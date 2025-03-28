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Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T00:01
2025-03-28T00:01
2025-03-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градуса, днем столбики термометров покажут +14...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +17…+22, на восточном побережье и в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +20...+22.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градуса, днем столбики термометров покажут +14...+18.
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