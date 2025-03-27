МИД России: признание Крыма – вопрос времени
Мировое сообщество неизбежно признает Крыма российским – представитель МИД РФ Логвинов
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии мировым сообществом в любом случае произойдет, но на это понадобится некоторое время. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.
"Конечно, признание (Крыма) будет. Согласно Конституции РФ, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются частью Российской Федерации. Это данность. Но должно пройти какое-то время для того, чтобы другие страны поняли, что это данность. Считаю, что это просто вопрос времени", – сказал Логвинов.
Дипломат также назвал воссоединение Крыма с РФ в 2014 году историческим событием, истинное значение которого для всего мира еще предстоит оценить.
Глава департамента также выразил уверенность, что Крым еще будет принимать значимые международные конференции и другие масштабные мероприятия.
В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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