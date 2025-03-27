https://crimea.ria.ru/20250327/mid-rossii-priznanie-kryma--vopros-vremeni-1145284657.html

МИД России: признание Крыма – вопрос времени

МИД России: признание Крыма – вопрос времени - РИА Новости Крым, 27.03.2025

МИД России: признание Крыма – вопрос времени

Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии мировым сообществом в любом случае произойдет, но на это понадобится некоторое время. Такое... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T23:11

2025-03-27T23:11

2025-03-27T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии мировым сообществом в любом случае произойдет, но на это понадобится некоторое время. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.Дипломат также назвал воссоединение Крыма с РФ в 2014 году историческим событием, истинное значение которого для всего мира еще предстоит оценить.Глава департамента также выразил уверенность, что Крым еще будет принимать значимые международные конференции и другие масштабные мероприятия.В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ливадия, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, россия, украина, видео