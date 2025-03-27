Рейтинг@Mail.ru
МИД России: признание Крыма – вопрос времени - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250327/mid-rossii-priznanie-kryma--vopros-vremeni-1145284657.html
МИД России: признание Крыма – вопрос времени
МИД России: признание Крыма – вопрос времени - РИА Новости Крым, 27.03.2025
МИД России: признание Крыма – вопрос времени
Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии мировым сообществом в любом случае произойдет, но на это понадобится некоторое время. Такое... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T23:11
2025-03-27T23:11
эксклюзивы риа новости крым
политика
ливадия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
крым
россия
украина
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145284888_0:44:1123:676_1920x0_80_0_0_b401c3a0f5d20dfaac822d19e482987e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии мировым сообществом в любом случае произойдет, но на это понадобится некоторое время. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.Дипломат также назвал воссоединение Крыма с РФ в 2014 году историческим событием, истинное значение которого для всего мира еще предстоит оценить.Глава департамента также выразил уверенность, что Крым еще будет принимать значимые международные конференции и другие масштабные мероприятия.В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250327/priznanie-kryma-i-novykh-regionov-so-storony-ssha-vozmozhno---ekspert-1145274706.html
ливадия
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145284888_84:0:1041:718_1920x0_80_0_0_babbab1c465e97e760dff5199866d785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, ливадия, министерство иностранных дел рф (мид рф), крым, россия, украина, видео
МИД России: признание Крыма – вопрос времени

Мировое сообщество неизбежно признает Крыма российским – представитель МИД РФ Логвинов

23:11 27.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии мировым сообществом в любом случае произойдет, но на это понадобится некоторое время. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.

"Конечно, признание (Крыма) будет. Согласно Конституции РФ, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются частью Российской Федерации. Это данность. Но должно пройти какое-то время для того, чтобы другие страны поняли, что это данность. Считаю, что это просто вопрос времени", – сказал Логвинов.

Дипломат также назвал воссоединение Крыма с РФ в 2014 году историческим событием, истинное значение которого для всего мира еще предстоит оценить.
Глава департамента также выразил уверенность, что Крым еще будет принимать значимые международные конференции и другие масштабные мероприятия.
В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сергей Кислицын
Вчера, 16:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Признание Крыма и новых регионов со стороны США возможно - эксперт
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПолитикаЛивадияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)КрымРоссияУкраинаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 марта
23:20Международный конгресс в Ялте и гибель россиян в Египте – главное за день
23:11МИД России: признание Крыма – вопрос времени
22:54В крушении батискафа в Египте погибли шестеро россиян – из них двое детей
22:44Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов
22:33Южный берег Крыма активно готовят к сезону
22:22В Бахчисарайском зоопарке можно увидеть новорожденного кенгуренка
22:1214-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
21:55Что позволяет экономить на кадастровых работах – ответ минимущества Крыма
21:41Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
21:40Автобус Алушта – Ялта меняет расписание
21:33Трампу еще предстоит "насладиться" стилем переговоров Киева – эксперт
21:09В Крыму кадетов полиции впервые в России учили управлять беспилотниками
20:52Европа готовит оккупацию Украины – сенатор
20:35Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
20:24Военный контингент России в Арктике увеличат - Путин
20:14НАТО рассматривает Арктику как плацдарм для конфликтов – Путин
20:05Планы по присоединению Гренландии существовали у США давно – Путин
19:56Протесты в Турции – ждать ли роста турпотока в Крым
Лента новостейМолния