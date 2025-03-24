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Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Над Черным морем отработала ПВО
Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Над Черным морем отработала ПВО
Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили над Черным морем украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T19:55
2025-03-24T20:02
министерство обороны рф
новости
черное море
пво
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили над Черным морем украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Позднее были уничтожены еще пять беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250324/vsu-pytalis-atakovat-gazovoe-mestorozhdenie-na-myse-tarkhankut-v-krymu-1145192921.html
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министерство обороны рф, новости, черное море, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

19:55 24.03.2025 (обновлено: 20:02 24.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили над Черным морем украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
"Около 18:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении.
Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Позднее были уничтожены еще пять беспилотников.
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