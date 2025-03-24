https://crimea.ria.ru/20250324/nad-chernym-morem-otrabotala-pvo-1145199173.html

Над Черным морем отработала ПВО

Над Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Над Черным морем отработала ПВО

Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили над Черным морем украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T19:55

2025-03-24T19:55

2025-03-24T20:02

министерство обороны рф

новости

черное море

пво

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили над Черным морем украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.Около девяти часов вечера в воскресенье за 15 минут над Крымом сбили четыре украинских дрона. Позднее были уничтожены еще пять беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250324/vsu-pytalis-atakovat-gazovoe-mestorozhdenie-na-myse-tarkhankut-v-krymu-1145192921.html

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, черное море, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)