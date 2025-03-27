Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель

C холма Юнге, где покоится прах основателя поселка, открывается вид на весеннее туманное море. Оно пока еще холодное, но в воздухе уже разлит запах цветущих слив и миндаля. Если взглянуть направо, то откроется контрастная безмятежному морю картина: береговую линию роют бульдозеры, забивают сваи промышленные молоты, снуют КАМАЗы, суетятся рабочие в оранжевых куртках и касках. По прошествии полувека в Коктебеле обновляют набережную.Работают по госпрограммеНа море мечтательно смотрит гипсовый, запыленный строительной пылью морячок Папай: второе лето Коктебель встретит курортников только с двумя пляжами - на восточной окраине поселка и на западной – и без большого променада. Но и работы ведутся немалые. Мы с главой Коктебельского территориального отдела управления территорий Александром Белиным прогуливаемся по береговой линии, на месте которой когда-то была набережная – с покосившейся плиткой, обвалившимся балясинами перил, заставленная воняющими горелым маслом от чебуреков шалманами. Признаюсь, что такой "чебуречный" Коктебель мне совсем не нравился.- Это все сказывался токсичный запас той поры, когда мы еще не вернулись в состав России, я думаю, мы еще долго будем эти отголоски получать, - с сожалением говорит глава поселка.Он рассказывает, что набережная – это не единственное крупное изменение в поселке за последние пару лет: все масштабные работы тут осуществляются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Работы по нескольким из них уже практически подошли к концу.- У нас остался самый болезненный вопрос – набережная и канализование. Проблема, которая накопилась давным-давно.Набережная и канализацияСейчас эти две важнейшие задачи решаются параллельно: прямо под новой почти двухкилометровой набережной прокладывают самотечный канализационный коллектор. Он будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка. По проекту, в поселке уложат 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность коктебельских очистных – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч.Также укрепляют склоны над набережной. Один из самых сложных участков – возле Киловой горы, там заглубляют 37 свай длинной от 5 до 17 метров. Укрепленные на них монолитные бетонные конструкции - для бетонной стены, предназначенной удержать массивы земли на месте.Где купаться летом в КоктебелеСтоимость таких громадных изменений – 3 млрд рублей. Искренне хотели успеть раньше, к 1 мая. Но не справляются, так как те работы, которые ведутся сейчас, это не ремонт, а фактически создание нового объекта.- Сразу надо уточнить: 1 мая - это был промежуточный вариант, пытались ускориться для того, чтобы какую-то часть набережной подготовить к курортному сезону 2025 года. Строители в прошлом году ускорились, набрали темп, но что-то, возможно, произошло в плане финансирования, и они снова откатились на сроки, которые были названы первоначально – конец 2025 года, - объясняет Белин.Он также говорит о том, что хотели часть пляжей около реконструируемой набережной все же открыть на купальный сезон-2025, но во главу угла стали вопросы безопасности.- Все же было принято решение работать по схеме прошлого года: у нас есть порядка 300 метров пляжа с одной стороны поселка и порядка 200 метров с другой.Этого, по словам Александра Белина, летом 2024 года на всех хватало. Глава поселка приводит в пример опыт работы "без набережной" нескольких гостевых домов и пансионатов Коктебеля: "те, кто подготовились в прошлом году, остались сезоном довольны".- Надеюсь, что в этом году их пример будет основой решения летних задач и для других. Мы с отдыхающими справимся. А к новому году у нас должна быть набережная. Если все сложится так, как мы планируем, то мы можем уже на новый год зазывать людей.Голубые холмы кисти ВолошинаЕсли технические решения набережной Коктебеля абсолютно современны и новы для этого поселка Восточного Крыма, то идейное наполнение – абсолютно традиционно.- Коктебель – это творческое место. Говорим "Коктебель" - подразумеваем Волошина, Юнге – его основателя. Так исторически сложилось. Никто не собирается это разменивать и терять. Это наше наследие, которое мы понесем и дальше, - немного горячится Александр Белин.Новая набережная, говорит он, будет иметь выраженную зональность: тут расположатся детские и спортивные площадки, места для отдыха и для различных культурных мероприятий.- Коктебель – город художников и поэтов, у нас есть Союз художников и ремесленников Коктебеля, Школа искусств. Сейчас мы с ними консолидируемся, чтобы к моменту, когда все будет готово, мы нашу набережную могли наполнять идейно.Белин с сожалением отмечает, что на набережной Коктебеля ранее столкнулись множество мелких интересов бизнесменов, которые хотят получить свою копейку здесь и сейчас любой ценой.Мимо нас проходят рабочие. Белин знает их в лицо, пожимает им руки. А один здоровается и улыбается:- Понравилось мне здесь. Может, семью в Коктебель перевезти? Набережная новая будет..Карадаг вечен. Море спокойно. Через полкилометра от запыленного неказистого морячка Папая на территории дома-музея гения этих мест Волошина стоит памятник поэту, временно перенесенный с набережной. Он, как и Папай, как и все крымчане и туристы, для которых Коктебель – место силы, ждут возрождения из пепла этого поцелованного Богом Киммерийского края, преображению которого помогает государство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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C холма Юнге, где покоится прах основателя поселка, открывается вид на весеннее туманное море. Оно пока еще холодное, но в воздухе уже разлит запах цветущих слив и миндаля. Если взглянуть направо, то откроется контрастная безмятежному морю картина: береговую линию роют бульдозеры, забивают сваи промышленные молоты, снуют КАМАЗы, суетятся рабочие в оранжевых куртках и касках. По прошествии полувека в Коктебеле обновляют набережную.
Работают по госпрограмме
На море мечтательно смотрит гипсовый, запыленный строительной пылью морячок Папай: второе лето Коктебель встретит курортников только с двумя пляжами - на восточной окраине поселка и на западной – и без большого променада. Но и работы ведутся немалые. Мы с главой Коктебельского территориального отдела управления территорий Александром Белиным прогуливаемся по береговой линии, на месте которой когда-то была набережная – с покосившейся плиткой, обвалившимся балясинами перил, заставленная воняющими горелым маслом от чебуреков шалманами. Признаюсь, что такой "чебуречный" Коктебель мне совсем не нравился.
- Это все сказывался токсичный запас той поры, когда мы еще не вернулись в состав России, я думаю, мы еще долго будем эти отголоски получать, - с сожалением говорит глава поселка.
Он рассказывает, что набережная – это не единственное крупное изменение в поселке за последние пару лет: все масштабные работы тут осуществляются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Работы по нескольким из них уже практически подошли к концу.
- У нас остался самый болезненный вопрос – набережная и канализование. Проблема, которая накопилась давным-давно.
Сейчас эти две важнейшие задачи решаются параллельно: прямо под новой почти двухкилометровой набережной прокладывают самотечный канализационный коллектор. Он будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка. По проекту, в поселке уложат 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность коктебельских очистных – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч.
Также укрепляют склоны над набережной. Один из самых сложных участков – возле Киловой горы, там заглубляют 37 свай длинной от 5 до 17 метров. Укрепленные на них монолитные бетонные конструкции - для бетонной стены, предназначенной удержать массивы земли на месте.
- Полностью все будет другое. Старая набережная и конструктивно, и морально, и эстетически устарела. Расширится и сама пляжная зона: мы на набережную завозим около 180 тыс кубов пляжного материала, а также отвоевываем у моря пляж - местами от 30 до 50 метров. Будет новый Коктебель.
Стоимость таких громадных изменений – 3 млрд рублей. Искренне хотели успеть раньше, к 1 мая. Но не справляются, так как те работы, которые ведутся сейчас, это не ремонт, а фактически создание нового объекта.
- Сразу надо уточнить: 1 мая - это был промежуточный вариант, пытались ускориться для того, чтобы какую-то часть набережной подготовить к курортному сезону 2025 года. Строители в прошлом году ускорились, набрали темп, но что-то, возможно, произошло в плане финансирования, и они снова откатились на сроки, которые были названы первоначально – конец 2025 года, - объясняет Белин.
Он также говорит о том, что хотели часть пляжей около реконструируемой набережной все же открыть на купальный сезон-2025, но во главу угла стали вопросы безопасности.
- Все же было принято решение работать по схеме прошлого года: у нас есть порядка 300 метров пляжа с одной стороны поселка и порядка 200 метров с другой.
Этого, по словам Александра Белина, летом 2024 года на всех хватало. Глава поселка приводит в пример опыт работы "без набережной" нескольких гостевых домов и пансионатов Коктебеля: "те, кто подготовились в прошлом году, остались сезоном довольны".
- Надеюсь, что в этом году их пример будет основой решения летних задач и для других. Мы с отдыхающими справимся. А к новому году у нас должна быть набережная. Если все сложится так, как мы планируем, то мы можем уже на новый год зазывать людей.
Голубые холмы кисти Волошина
Если технические решения набережной Коктебеля абсолютно современны и новы для этого поселка Восточного Крыма, то идейное наполнение – абсолютно традиционно.
- Коктебель – это творческое место. Говорим "Коктебель" - подразумеваем Волошина, Юнге – его основателя. Так исторически сложилось. Никто не собирается это разменивать и терять. Это наше наследие, которое мы понесем и дальше, - немного горячится Александр Белин.
Новая набережная, говорит он, будет иметь выраженную зональность: тут расположатся детские и спортивные площадки, места для отдыха и для различных культурных мероприятий.
- Коктебель – город художников и поэтов, у нас есть Союз художников и ремесленников Коктебеля, Школа искусств. Сейчас мы с ними консолидируемся, чтобы к моменту, когда все будет готово, мы нашу набережную могли наполнять идейно.
Белин с сожалением отмечает, что на набережной Коктебеля ранее столкнулись множество мелких интересов бизнесменов, которые хотят получить свою копейку здесь и сейчас любой ценой.
- Шалманы – не совсем, наверное, корректное слово, но оно объективно описывает то, что здесь творилось. Многие говорили, что ремонт не нужен. Когда мы разобрались, то оказалось, что такие предприниматели вообще не имели разрешительных документов. На сегодняшний день практически полностью завершена процедура изъятия объектов выкупа. Компенсационные суммы собственникам, которые имели здесь законные объекты, выплачены.
Мимо нас проходят рабочие. Белин знает их в лицо, пожимает им руки. А один здоровается и улыбается:
- Понравилось мне здесь. Может, семью в Коктебель перевезти? Набережная новая будет..
Карадаг вечен. Море спокойно. Через полкилометра от запыленного неказистого морячка Папая на территории дома-музея гения этих мест Волошина стоит памятник поэту, временно перенесенный с набережной. Он, как и Папай, как и все крымчане и туристы, для которых Коктебель – место силы, ждут возрождения из пепла этого поцелованного Богом Киммерийского края, преображению которого помогает государство.
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