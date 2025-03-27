https://crimea.ria.ru/20250327/otvoevyvaem-bereg-u-morya-kak-novaya-naberezhnaya-izmenit-koktebel-1145271602.html

Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель

Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит Коктебель

C холма Юнге, где покоится прах основателя поселка, открывается вид на весеннее туманное море. Оно пока еще холодное, но в воздухе уже разлит запах цветущих... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T14:55

2025-03-27T14:55

2025-03-27T14:55

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C холма Юнге, где покоится прах основателя поселка, открывается вид на весеннее туманное море. Оно пока еще холодное, но в воздухе уже разлит запах цветущих слив и миндаля. Если взглянуть направо, то откроется контрастная безмятежному морю картина: береговую линию роют бульдозеры, забивают сваи промышленные молоты, снуют КАМАЗы, суетятся рабочие в оранжевых куртках и касках. По прошествии полувека в Коктебеле обновляют набережную.Работают по госпрограммеНа море мечтательно смотрит гипсовый, запыленный строительной пылью морячок Папай: второе лето Коктебель встретит курортников только с двумя пляжами - на восточной окраине поселка и на западной – и без большого променада. Но и работы ведутся немалые. Мы с главой Коктебельского территориального отдела управления территорий Александром Белиным прогуливаемся по береговой линии, на месте которой когда-то была набережная – с покосившейся плиткой, обвалившимся балясинами перил, заставленная воняющими горелым маслом от чебуреков шалманами. Признаюсь, что такой "чебуречный" Коктебель мне совсем не нравился.- Это все сказывался токсичный запас той поры, когда мы еще не вернулись в состав России, я думаю, мы еще долго будем эти отголоски получать, - с сожалением говорит глава поселка.Он рассказывает, что набережная – это не единственное крупное изменение в поселке за последние пару лет: все масштабные работы тут осуществляются в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Работы по нескольким из них уже практически подошли к концу.- У нас остался самый болезненный вопрос – набережная и канализование. Проблема, которая накопилась давным-давно.Набережная и канализацияСейчас эти две важнейшие задачи решаются параллельно: прямо под новой почти двухкилометровой набережной прокладывают самотечный канализационный коллектор. Он будет собирать поселковые стоки и с помощью насоса подавать их на очистные сооружения за чертой поселка. По проекту, в поселке уложат 24,3 км разводящих сетей, 649 колодцев и 9 км напорных сетей. Производительность коктебельских очистных – 5 тысяч кубов в сутки, с перспективным развитием до 10 тысяч.Также укрепляют склоны над набережной. Один из самых сложных участков – возле Киловой горы, там заглубляют 37 свай длинной от 5 до 17 метров. Укрепленные на них монолитные бетонные конструкции - для бетонной стены, предназначенной удержать массивы земли на месте.Где купаться летом в КоктебелеСтоимость таких громадных изменений – 3 млрд рублей. Искренне хотели успеть раньше, к 1 мая. Но не справляются, так как те работы, которые ведутся сейчас, это не ремонт, а фактически создание нового объекта.- Сразу надо уточнить: 1 мая - это был промежуточный вариант, пытались ускориться для того, чтобы какую-то часть набережной подготовить к курортному сезону 2025 года. Строители в прошлом году ускорились, набрали темп, но что-то, возможно, произошло в плане финансирования, и они снова откатились на сроки, которые были названы первоначально – конец 2025 года, - объясняет Белин.Он также говорит о том, что хотели часть пляжей около реконструируемой набережной все же открыть на купальный сезон-2025, но во главу угла стали вопросы безопасности.- Все же было принято решение работать по схеме прошлого года: у нас есть порядка 300 метров пляжа с одной стороны поселка и порядка 200 метров с другой.Этого, по словам Александра Белина, летом 2024 года на всех хватало. Глава поселка приводит в пример опыт работы "без набережной" нескольких гостевых домов и пансионатов Коктебеля: "те, кто подготовились в прошлом году, остались сезоном довольны".- Надеюсь, что в этом году их пример будет основой решения летних задач и для других. Мы с отдыхающими справимся. А к новому году у нас должна быть набережная. Если все сложится так, как мы планируем, то мы можем уже на новый год зазывать людей.Голубые холмы кисти ВолошинаЕсли технические решения набережной Коктебеля абсолютно современны и новы для этого поселка Восточного Крыма, то идейное наполнение – абсолютно традиционно.- Коктебель – это творческое место. Говорим "Коктебель" - подразумеваем Волошина, Юнге – его основателя. Так исторически сложилось. Никто не собирается это разменивать и терять. Это наше наследие, которое мы понесем и дальше, - немного горячится Александр Белин.Новая набережная, говорит он, будет иметь выраженную зональность: тут расположатся детские и спортивные площадки, места для отдыха и для различных культурных мероприятий.- Коктебель – город художников и поэтов, у нас есть Союз художников и ремесленников Коктебеля, Школа искусств. Сейчас мы с ними консолидируемся, чтобы к моменту, когда все будет готово, мы нашу набережную могли наполнять идейно.Белин с сожалением отмечает, что на набережной Коктебеля ранее столкнулись множество мелких интересов бизнесменов, которые хотят получить свою копейку здесь и сейчас любой ценой.Мимо нас проходят рабочие. Белин знает их в лицо, пожимает им руки. А один здоровается и улыбается:- Понравилось мне здесь. Может, семью в Коктебель перевезти? Набережная новая будет..Карадаг вечен. Море спокойно. Через полкилометра от запыленного неказистого морячка Папая на территории дома-музея гения этих мест Волошина стоит памятник поэту, временно перенесенный с набережной. Он, как и Папай, как и все крымчане и туристы, для которых Коктебель – место силы, ждут возрождения из пепла этого поцелованного Богом Киммерийского края, преображению которого помогает государство.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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