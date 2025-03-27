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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T22:44
2025-03-27T23:17
юнеско
журналистика
новости
луганская народная республика (лнр)
александр федорчак
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР.24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД заявили о серии жестоких расправ над журналистами России в зоне СВО"За верность долгу": погибшего журналиста Федорчака наградили орденомАлександр Федорчак погиб в зоне СВО – в МИД России сделали заявление
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РИА Новости Крым
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юнеско, журналистика, новости, луганская народная республика (лнр), александр федорчак, память, утраты
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство трех российских журналистов

Убийство трех российских журналистов осудили в ЮНЕСКО

22:44 27.03.2025 (обновлено: 23:17 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели в ЛНР.

"Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию. Я повторяю свой призыв к соблюдению международного гуманитарного права", – приводит РИА Новости цитату Азуле с официального портала ЮНЕСКО.

24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.
В Кремле заявили, что ВСУ вели по российским журналистам прицельный огонь. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели представителей СМИ и мирных жителей.
26 марта в приграничном с Украиной районе Белгородской области исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Как сообщила пресс-служба телеканала, ее съемочная группа подорвалась на вражеской мине.
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