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В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной
В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной
В Крыму продлили мораторий на оплату земельных участков, разрешенных для размещения сезонных аттракционов. Об этом сообщил начальника Инспекции Гостехнадзора... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T06:38
2025-03-25T06:38
2025-03-25T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму продлили мораторий на оплату земельных участков, разрешенных для размещения сезонных аттракционов. Об этом сообщил начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексей Игнатенко.Мораторий продлен в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение главы Крыма от 17 марта 2022 года "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций".Ранее сообщалось, что владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). В настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержкиВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участокК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
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В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной
В Крыму продлили мораторий на оплату земельных участков под аттракционы