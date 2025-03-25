https://crimea.ria.ru/20250325/v-krymu-zemlya-pod-sezonnye-attraktsiony-budet-besplatnoy-1145190429.html

В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной

В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатной

В Крыму продлили мораторий на оплату земельных участков, разрешенных для размещения сезонных аттракционов. Об этом сообщил начальника Инспекции Гостехнадзора... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T06:38

2025-03-25T06:38

2025-03-25T06:38

новости крыма

гостехнадзор крыма

аттракционы

крым

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1d/1119737597_0:30:2748:1576_1920x0_80_0_0_4a99f914a7f094c9fce61d6d66fd7338.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму продлили мораторий на оплату земельных участков, разрешенных для размещения сезонных аттракционов. Об этом сообщил начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексей Игнатенко.Мораторий продлен в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение главы Крыма от 17 марта 2022 года "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по повышению устойчивости экономики Республики Крым в условиях санкций".Ранее сообщалось, что владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). В настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержкиВ Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участокК землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гостехнадзор крыма, аттракционы, крым, крым курортный