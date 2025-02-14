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В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами
В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами
Владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T08:59
2025-02-14T08:59
2025-02-14T08:59
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вадим майко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По его словам, в настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии. Первое направление – обоснование при помощи археологических источников процессов, которые происходили на территории Российской федерации, чтобы прогнозировать будущее.Археолог объясняет, что, отводя земельный участок под те или иные цели, любая местная администрация должна четко представлять, где это можно делать, а где нет."Не секрет, что многие объекты культурного наследия до сих пор не внесены в государственный реестр. У большинства из них, к сожалению, не определены четкие границы, поэтому возникают ситуации, когда людям выделяют земельный участок в границах охранной зоны того или иного объекта культурного наследия", - заметил специалист.Он подчеркнул, что согласно изменениям в 73 ФЗ, которые будут внесены в самом скором времени, значительно повышается роль местных органов охраны ОКН в плане взаимодействия с научными организациями.Майко посоветовал любому гражданину, приобретающему тот или иной земельный участок, в обязательном порядке обратиться в орган охраны культурного наследия и получить от него документ о том, что на территории нет ОКН.При этом он с сожалением отметил, что стоит такое обязательное обследование недешево."Сейчас идет речь о том, чтобы унифицировать расценки на проведение этих работ. Они до сих пор не унифицированы и существует большой разлет за одни и те же работы, это тоже наша беда. Я думаю, что вместе с изменениями в 73 ФЗ будут наконец-то унифицированы и расценки", - отметил Майко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовойЭпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеЗеленский ввел санкции против трех крымских музеев
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крым, археология в крыму, археология, земля, электронные документы, новости крыма, право собственности, недвижимость, недвижимость в крыму, вадим майко
В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами
Обследование земли под дома и дачи на наличие памятников культуры обязательно
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым.
Владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
По его словам, в настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии. Первое направление – обоснование при помощи археологических источников процессов, которые происходили на территории Российской федерации, чтобы прогнозировать будущее.
"Второе – так называемый вопрос о квалифицированном заказчике. Речь идет о той практической археологии, которая позволят нам развивать наш полуостров и реализовывать инфраструктурные проекты, большие и малые, будь то отвод земельного участка для строительства трассы "Таврида" или отвод земельного участка в две сотки. Всем им обязательно необходимо археологическое обследование", - сказал Майко.
Археолог объясняет, что, отводя земельный участок под те или иные цели, любая местная администрация должна четко представлять, где это можно делать, а где нет.
"Не секрет, что многие объекты культурного наследия до сих пор не внесены в государственный реестр. У большинства из них, к сожалению, не определены четкие границы, поэтому возникают ситуации, когда людям выделяют земельный участок в границах охранной зоны того или иного объекта культурного наследия", - заметил специалист.
Он подчеркнул, что согласно изменениям в 73 ФЗ, которые будут внесены в самом скором времени, значительно повышается роль местных органов охраны ОКН в плане взаимодействия с научными организациями.
Майко посоветовал любому гражданину, приобретающему тот или иной земельный участок, в обязательном порядке обратиться в орган охраны культурного наследия и получить от него документ о том, что на территории нет ОКН.
"Но если департамент, куда он обращается, не располагает сведениями о том, есть у него на участке ОКН или нет, а так бывает в 99 случаях из ста, то тогда, конечно, необходимы археологические обследования. Это обязательная экспертиза", - сказал Майко.
При этом он с сожалением отметил, что стоит такое обязательное обследование недешево.
"Сейчас идет речь о том, чтобы унифицировать расценки на проведение этих работ. Они до сих пор не унифицированы и существует большой разлет за одни и те же работы, это тоже наша беда. Я думаю, что вместе с изменениями в 73 ФЗ будут наконец-то унифицированы и расценки", - отметил Майко.
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