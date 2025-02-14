https://crimea.ria.ru/20250214/v-pakete-dokumentov-na-zemlyu-v-krymu-dolzhno-byt-obsledovanie-arkheologami-1144159512.html

В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами

В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В пакете документов на землю в Крыму должно быть обследование археологами

Владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T08:59

2025-02-14T08:59

2025-02-14T08:59

крым

археология в крыму

археология

земля

электронные документы

новости крыма

право собственности

недвижимость

недвижимость в крыму

вадим майко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136238387_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c26ab008161b0fa81ee77ed4996fb96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Владельцы новых участков в обязательном порядке должны иметь на руках обследование надела на наличие объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым заявил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.По его словам, в настоящее время государством перед археологами поставлена задача повышать практическую значимость археологии. Первое направление – обоснование при помощи археологических источников процессов, которые происходили на территории Российской федерации, чтобы прогнозировать будущее.Археолог объясняет, что, отводя земельный участок под те или иные цели, любая местная администрация должна четко представлять, где это можно делать, а где нет."Не секрет, что многие объекты культурного наследия до сих пор не внесены в государственный реестр. У большинства из них, к сожалению, не определены четкие границы, поэтому возникают ситуации, когда людям выделяют земельный участок в границах охранной зоны того или иного объекта культурного наследия", - заметил специалист.Он подчеркнул, что согласно изменениям в 73 ФЗ, которые будут внесены в самом скором времени, значительно повышается роль местных органов охраны ОКН в плане взаимодействия с научными организациями.Майко посоветовал любому гражданину, приобретающему тот или иной земельный участок, в обязательном порядке обратиться в орган охраны культурного наследия и получить от него документ о том, что на территории нет ОКН.При этом он с сожалением отметил, что стоит такое обязательное обследование недешево."Сейчас идет речь о том, чтобы унифицировать расценки на проведение этих работ. Они до сих пор не унифицированы и существует большой разлет за одни и те же работы, это тоже наша беда. Я думаю, что вместе с изменениями в 73 ФЗ будут наконец-то унифицированы и расценки", - отметил Майко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес показал первые кадры экспонатов золотой кладовойЭпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеЗеленский ввел санкции против трех крымских музеев

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, археология в крыму, археология, земля, электронные документы, новости крыма, право собственности, недвижимость, недвижимость в крыму, вадим майко