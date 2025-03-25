https://crimea.ria.ru/20250325/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1145156027.html
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T00:01
2025-03-25T00:01
2025-03-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +20 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+20, на побережье и в горах +10…+15 градусов.", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
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