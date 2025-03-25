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Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.03.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250324/dolgozhdannaya-vlaga-gde-i-kogda-v-krymu-proydut-dozhdi-1145133401.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Градус на повышение: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +20 градусов и без осадков

00:01 25.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте расцвели нарциссы
В Ялте расцвели нарциссы
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+20, на побережье и в горах +10…+15 градусов.", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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