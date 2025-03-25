https://crimea.ria.ru/20250325/gradus-na-povyshenie-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1145156027.html

Градус на повышение: погода в Крыму во вторник

Градус на повышение: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Градус на повышение: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T00:01

2025-03-25T00:01

2025-03-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +16...+18 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +6 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250324/dolgozhdannaya-vlaga-gde-i-kogda-v-krymu-proydut-dozhdi-1145133401.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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