https://crimea.ria.ru/20250324/zaschischal-donbass-kerch-prostilas-s-geroem-spetsoperatsii-1145194608.html

Защищал Донбасс: Керчь простилась с героем спецоперации

Защищал Донбасс: Керчь простилась с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Защищал Донбасс: Керчь простилась с героем спецоперации

В Керчи состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Валерием Грачом. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T20:41

2025-03-24T20:41

2025-03-24T22:52

керчь

олег каторгин

новости крыма

герои сво

новости сво

память

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/18/1142890095_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b72260f1b25cf5d90770ab068ed546a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Валерием Грачом. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Валерий Грач родился в 1998 года в Керчи. После школы учился в Керченском морском техническом колледже, срочную службу проходил на военной базе в армянском городе Гюмри. Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. В начале октября 2024 года заключил контракт с Минобороны, служил в 57–м мотострелковом полку. Погиб в ходе выполнения боевой задачи в Катериновке Марьинского района Донецкой Народной Республики.

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, новости крыма, герои сво, новости сво, память, утраты