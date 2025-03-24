Защищал Донбасс: Керчь простилась с героем спецоперации
Керчь простилась с погибшим героем спецоперации Валерием Грачом
20:41 24.03.2025 (обновлено: 22:52 24.03.2025)
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Валерием Грачом. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Керчь простилась с героем, погибшим в ходе спецоперации. Родные навсегда сохранят в своих сердцах память о дорогом человеке. Друзья будут помнить Валерия Анатольевича, как доброго и отзывчивого товарища. Вечная память и слава земляку", – говорится в сообщении.
Валерий Грач родился в 1998 года в Керчи. После школы учился в Керченском морском техническом колледже, срочную службу проходил на военной базе в армянском городе Гюмри. Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. В начале октября 2024 года заключил контракт с Минобороны, служил в 57–м мотострелковом полку. Погиб в ходе выполнения боевой задачи в Катериновке Марьинского района Донецкой Народной Республики.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВалерий Грач
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Валерий Грач