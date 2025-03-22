https://crimea.ria.ru/20250322/vypadenie-volos-u-detey--v-chem-prichina-i-kak-pobedit-problemu-1143573239.html

Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему

Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему

Проблема выпадения волос с каждым годом "молодеет" и распространяется среди подростков и детей. Почему так происходит и как победить алопецию – в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-22T21:36

2025-03-22T21:36

2025-03-23T21:20

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

выпадение волос

здоровье

дети

общество

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Проблема облысения становится моложе и распространяется среди детей Проблема облысения становится моложе и распространяется среди детей audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Проблема выпадения волос с каждым годом "молодеет" и распространяется среди подростков и детей. Почему так происходит и как победить алопецию – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Шеренговская."Если проанализировать прием последних трех лет, мы можем с уверенностью сказать, что число молодых пациентов на приеме растет", – констатирует Шеренговская.Речь, по ее словам, идет о молодых людях подросткового возраста, а в некоторых случаях даже о заболеваниях, при которых с потерей волос сталкиваются дети с трехлетнего возраста. При этом пол ребенка не имеет значения. Чаще всего дело в генетике. Но провоцируют облысение множество факторов.Среди других факторов – стрессовые состояния, неправильные прически с сильным натяжением волоса. Тугие косы вредного влияния не окажут, а вот дреды нежелательны. Шапки зимой необходимы, поскольку воздействие низких температур для волос вредно, но головной убор не должен быть слишком тугим и неудобным.При этом "нормы" по частоте мытья головы для каждого свои – все зависит от степени активности работы сальной железы. Если есть склонность к активной работе – мыть голову можно ежедневно. По необходимости можно использовать сухой шампунь, но не чаще одного раза в неделю. Но промывать кожу головы после применения любого шампуня обязательно нужно дважды.Также трихолог советует обращать внимание на состояние кожи головы: перхоть, зуд, жжение, повышенная чувствительность или жирность – все это должно стать поводом к обращению за медицинской помощью.Специалист Роспотребнадзора Ангелина Евстафьева ранее давала советы по выбору правильного шампуня для детей: такое средство не должно иметь резкого запаха и насыщенного цвета. Важно наличие на этикетке знака ЕАС. Поскольку структура детских волос отличается от структуры взрослых волос, поэтому использовать шампунь для взрослых или шампунь для всей семьи нельзя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачуПочему волосы растут медленно – трихологПочему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач

https://crimea.ria.ru/20241026/kak-pravilno-vybirat-detskiy-shampun---rospotrebnadzor-1141223759.html

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совет эксперта, выпадение волос, здоровье, дети, общество