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Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему
Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему
Проблема выпадения волос с каждым годом "молодеет" и распространяется среди подростков и детей. Почему так происходит и как победить алопецию – в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-22T21:36
2025-03-23T21:20
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
выпадение волос
здоровье
дети
общество
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Проблема облысения становится моложе и распространяется среди детей
Проблема облысения становится моложе и распространяется среди детей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Проблема выпадения волос с каждым годом "молодеет" и распространяется среди подростков и детей. Почему так происходит и как победить алопецию – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Шеренговская."Если проанализировать прием последних трех лет, мы можем с уверенностью сказать, что число молодых пациентов на приеме растет", – констатирует Шеренговская.Речь, по ее словам, идет о молодых людях подросткового возраста, а в некоторых случаях даже о заболеваниях, при которых с потерей волос сталкиваются дети с трехлетнего возраста. При этом пол ребенка не имеет значения. Чаще всего дело в генетике. Но провоцируют облысение множество факторов.Среди других факторов – стрессовые состояния, неправильные прически с сильным натяжением волоса. Тугие косы вредного влияния не окажут, а вот дреды нежелательны. Шапки зимой необходимы, поскольку воздействие низких температур для волос вредно, но головной убор не должен быть слишком тугим и неудобным.При этом "нормы" по частоте мытья головы для каждого свои – все зависит от степени активности работы сальной железы. Если есть склонность к активной работе – мыть голову можно ежедневно. По необходимости можно использовать сухой шампунь, но не чаще одного раза в неделю. Но промывать кожу головы после применения любого шампуня обязательно нужно дважды.Также трихолог советует обращать внимание на состояние кожи головы: перхоть, зуд, жжение, повышенная чувствительность или жирность – все это должно стать поводом к обращению за медицинской помощью.Специалист Роспотребнадзора Ангелина Евстафьева ранее давала советы по выбору правильного шампуня для детей: такое средство не должно иметь резкого запаха и насыщенного цвета. Важно наличие на этикетке знака ЕАС. Поскольку структура детских волос отличается от структуры взрослых волос, поэтому использовать шампунь для взрослых или шампунь для всей семьи нельзя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда проблемы с волосами – это повод обратиться к врачуПочему волосы растут медленно – трихологПочему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
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совет эксперта, выпадение волос, здоровье, дети, общество
Выпадение волос у детей – в чем причина и как победить проблему

Проблема облысения становится моложе и распространяется среди детей – трихолог

21:36 22.03.2025 (обновлено: 21:20 23.03.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРыжие волосы
Рыжие волосы - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Проблема выпадения волос с каждым годом "молодеет" и распространяется среди подростков и детей. Почему так происходит и как победить алопецию – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Шеренговская.
Проблема облысения становится моложе и распространяется среди детей
22 марта, 21:36
"Если проанализировать прием последних трех лет, мы можем с уверенностью сказать, что число молодых пациентов на приеме растет", – констатирует Шеренговская.
Речь, по ее словам, идет о молодых людях подросткового возраста, а в некоторых случаях даже о заболеваниях, при которых с потерей волос сталкиваются дети с трехлетнего возраста. При этом пол ребенка не имеет значения. Чаще всего дело в генетике. Но провоцируют облысение множество факторов.

"Самое базовое – питание: фаст-фуд, неправильный режим. Для волос нужен белок – больше количество мяса, дальше мы говорим обо всем витаминном спектре. А вот окрашивание критично влиять не будет. Если волос изначально здоров и если речь не идет о кардинальных обесцвечиваниях", – говорит доктор.

Среди других факторов – стрессовые состояния, неправильные прически с сильным натяжением волоса. Тугие косы вредного влияния не окажут, а вот дреды нежелательны. Шапки зимой необходимы, поскольку воздействие низких температур для волос вредно, но головной убор не должен быть слишком тугим и неудобным.

"Что касается шампуней и всевозможных средств для волос "с витаминами", это скорее маркетинг. Шампунь слишком малое время находится на коже головы. Но если говорить про шампуни, которые назначаются врачом по проблеме выпадения, они работают", – продолжает эксперт.

При этом "нормы" по частоте мытья головы для каждого свои – все зависит от степени активности работы сальной железы. Если есть склонность к активной работе – мыть голову можно ежедневно. По необходимости можно использовать сухой шампунь, но не чаще одного раза в неделю. Но промывать кожу головы после применения любого шампуня обязательно нужно дважды.
Также трихолог советует обращать внимание на состояние кожи головы: перхоть, зуд, жжение, повышенная чувствительность или жирность – все это должно стать поводом к обращению за медицинской помощью.

"А вот увеличение выпадения волос в зависимости от времени года – это нормально. В фазе выпадения у здорового человека всегда находится до 15% волос. Главное, чтобы это выпадение длилось не более двух месяцев", – подытожила гостья эфира.

Специалист Роспотребнадзора Ангелина Евстафьева ранее давала советы по выбору правильного шампуня для детей: такое средство не должно иметь резкого запаха и насыщенного цвета. Важно наличие на этикетке знака ЕАС. Поскольку структура детских волос отличается от структуры взрослых волос, поэтому использовать шампунь для взрослых или шампунь для всей семьи нельзя.
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