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Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор
Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор
Детский шампунь не должен иметь резкого запаха и насыщенного цвета. Важно наличие на этикетке знака ЕАС. О том, на что стоит обратить внимание при выборе... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T21:15
2024-10-26T21:15
совет эксперта
дети
здоровье
роспотребнадзор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 окт – РИА Новости Крым. Детский шампунь не должен иметь резкого запаха и насыщенного цвета. Важно наличие на этикетке знака ЕАС. О том, на что стоит обратить внимание при выборе детского шампуня, рассказала специалист Роспотребнадзора Ангелина Евстафьева, видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.Специалист напомнила, что структура детских волос отличается от структуры взрослых волос, поэтому использовать шампунь для взрослых или шампунь для всей семьи нельзя.На этикетке моющего средства для детей обязательно должно быть указано возрастное ограничение: для новорожденных, от года до трех лет и старше трех лет."В средствах, предназначенных для новорожденных детей, производитель часто совмещает две функции: шампунь для волос и гель для тела. Состав этих средств должен быть максимально органическим, без лаурилсульфат натрия, консервантов и отдушек", - порекомендовала Евстафьева.При этом в составе шампуней для детей, которым больше трех лет, допускается лаурилсульфат натрия (SLS) (поверхностно-активные вещества – ред.), но их количество должно быть минимальными, и они должны быть максимально щадящими, уточнила специалист."Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это мощная основа любого моющего средства, неагрессивные ПАВ дают мало пены, но их моющая способность от этого не снижается. Уровень PH (водородного показателя – ред.) не должен превышать значения 5,50", - пояснила она.Специалист Роспотребнадзора порекомендовала выбирать продукцию, на этикетке которой указан срок годности и состав, а также номер свидетельства о государственной регистрации.Кроме того, по словам эксперта, стоит отдавать предпочтение слабо окрашенным или прозрачным шампуням без резкого запаха. Детский шампунь может иметь растительный, цевочный или травянистый запахи. В его составе также не должны присутствовать сульфаты, парабены и, силиконы, резюмировала она.Ранее парикмахер Зои Ирвин дала совет не злоупотреблять шампунем и не тереть локоны слишком сильно при мытье головы. А слишком частое мытье головы и неправильно подобранные средства ухода могут привести к дерматиту. Об этом со ссылкой на врача-трихолога Ирину Котову пишет News.Ru.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему волосы растут медленно – трихологПочему опасно мыть голову холодной водойВ России изменится ассортимент моющих средств, шампуней и кремов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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совет эксперта, дети, здоровье, роспотребнадзор, новости
Как правильно выбирать детский шампунь - Роспотребнадзор

Детям не подходят шампуни для всей семьи - Роспотребнадзор

21:15 26.10.2024
 
© Фото: pixabayРезиновый утенок
Резиновый утенок
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 окт – РИА Новости Крым. Детский шампунь не должен иметь резкого запаха и насыщенного цвета. Важно наличие на этикетке знака ЕАС. О том, на что стоит обратить внимание при выборе детского шампуня, рассказала специалист Роспотребнадзора Ангелина Евстафьева, видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Специалист напомнила, что структура детских волос отличается от структуры взрослых волос, поэтому использовать шампунь для взрослых или шампунь для всей семьи нельзя.
"Волос ребенка гораздо тоньше волоса взрослого человека. Кожа вырабатывает значительно меньше жира и больше подвержена аллергическим реакциям", - уточнила она.
На этикетке моющего средства для детей обязательно должно быть указано возрастное ограничение: для новорожденных, от года до трех лет и старше трех лет.
"В средствах, предназначенных для новорожденных детей, производитель часто совмещает две функции: шампунь для волос и гель для тела. Состав этих средств должен быть максимально органическим, без лаурилсульфат натрия, консервантов и отдушек", - порекомендовала Евстафьева.
При этом в составе шампуней для детей, которым больше трех лет, допускается лаурилсульфат натрия (SLS) (поверхностно-активные вещества – ред.), но их количество должно быть минимальными, и они должны быть максимально щадящими, уточнила специалист.
"Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это мощная основа любого моющего средства, неагрессивные ПАВ дают мало пены, но их моющая способность от этого не снижается. Уровень PH (водородного показателя – ред.) не должен превышать значения 5,50", - пояснила она.
Специалист Роспотребнадзора порекомендовала выбирать продукцию, на этикетке которой указан срок годности и состав, а также номер свидетельства о государственной регистрации.
"Важно наличие знака ЕАС на этикетке – этот знак гарантирует безопасность товара, значит, товар соответствует всем требованиям, установленным в технических регламентах", - отметила эксперт.
Кроме того, по словам эксперта, стоит отдавать предпочтение слабо окрашенным или прозрачным шампуням без резкого запаха. Детский шампунь может иметь растительный, цевочный или травянистый запахи. В его составе также не должны присутствовать сульфаты, парабены и, силиконы, резюмировала она.
Ранее парикмахер Зои Ирвин дала совет не злоупотреблять шампунем и не тереть локоны слишком сильно при мытье головы. А слишком частое мытье головы и неправильно подобранные средства ухода могут привести к дерматиту. Об этом со ссылкой на врача-трихолога Ирину Котову пишет News.Ru.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Заголовок открываемого материала
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