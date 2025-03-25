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ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу

ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу - РИА Новости Крым, 25.03.2025

ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T10:37

2025-03-25T10:37

2025-03-25T11:06

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

дтп в крыму и севастополе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СК.Авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.На данный момент в больницах Симферополя на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.Региональное следственное управление возбудило уголовное дело.Все о происшествии собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария под симферополем с рейсовым автобусом и грузовиком, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости