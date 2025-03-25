ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу
По делу об аварии с автобусом в Крыму глава СК Бастрыкин затребовал доклад
10:37 25.03.2025 (обновлено: 11:06 25.03.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымCпасатели МЧС России оказывают помощь пострадавшим в ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Рейсовый автобус "Аркадьевка – Симферополь" врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По уточненным данным, пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.
На данный момент в больницах Симферополя на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Водитель автобуса рассказал правоохранителям, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящее впереди транспортное средство. Проверка показала, что водитель был трезв.
Региональное следственное управление возбудило уголовное дело.
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