https://crimea.ria.ru/20250325/v-rossii-obnaruzhili-pokhischennye-iz-muzeya-frantsii-starinnye-zolotye-monety-1145203949.html

В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты

В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты

В Москве обнаружена украденная из музея Сен-Реми во Франции коллекция из 79 старинных золотых монет. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T08:20

2025-03-25T08:20

2025-03-25T08:22

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

памятные монеты

новости

франция

кража

интерпол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/19/1145203594_0:53:1447:867_1920x0_80_0_0_24476d403a9106ef7188d0ba95f7f189.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Москве обнаружена украденная из музея Сен-Реми во Франции коллекция из 79 старинных золотых монет. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая стоимость коллекции – более 55 миллионов рублей.По ее словам, монеты были обнаружены на московском антикварном рынке. Правоохранители отметили их схожесть по названию и описанию с украденными экспонатами и по каналам Интерпола направили запрос во Францию. Там подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. За совершение кражи был осужден охранник музея, но найти и вернуть похищенное не удалось.Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), памятные монеты, новости, франция, кража, интерпол