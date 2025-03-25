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В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты
В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты
В Москве обнаружена украденная из музея Сен-Реми во Франции коллекция из 79 старинных золотых монет. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T08:20
2025-03-25T08:20
2025-03-25T08:22
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
памятные монеты
новости
франция
кража
интерпол
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Москве обнаружена украденная из музея Сен-Реми во Франции коллекция из 79 старинных золотых монет. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая стоимость коллекции – более 55 миллионов рублей.По ее словам, монеты были обнаружены на московском антикварном рынке. Правоохранители отметили их схожесть по названию и описанию с украденными экспонатами и по каналам Интерпола направили запрос во Францию. Там подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. За совершение кражи был осужден охранник музея, но найти и вернуть похищенное не удалось.Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), памятные монеты, новости, франция, кража, интерпол
В России обнаружили похищенные из музея Франции старинные золотые монеты
В Москве нашли похищенную из музея Франции коллекцию старинных золотых монет
08:20 25.03.2025 (обновлено: 08:22 25.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Москве обнаружена украденная из музея Сен-Реми во Франции коллекция из 79 старинных золотых монет. Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общая стоимость коллекции – более 55 миллионов рублей.
По ее словам, монеты были обнаружены на московском антикварном рынке. Правоохранители отметили их схожесть по названию и описанию с украденными экспонатами и по каналам Интерпола направили запрос во Францию. Там подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры.
За совершение кражи был осужден охранник музея, но найти и вернуть похищенное не удалось.
"Сотрудники российских правоохранительных органов получили фото и подробное описание разыскиваемых экспонатов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в антикварном магазине и у нескольких нумизматов были обнаружены и изъяты 79 монет. Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. Приблизительная общая стоимость монет составляет более 55 миллионов рублей", - сообщила Ирина Волк.
Решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.
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