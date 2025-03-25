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10 человек пострадали в ДТП в Крыму
10 человек пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
10 человек пострадали в ДТП в Крыму
В Крыму за неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T10:53
2025-03-25T10:53
2025-03-25T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали десть человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Также пострадали четыре пешехода. Кроме того, правоохранители задержали 183 нетрезвых водителя, 17 из них привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Самым распространенным нарушением с трагическими последствиями стал выезд на встречную полосу, уточнили в Госавтоинспекции.С 21 по 23 марта в Крыму проводились рейды в рамках операции "Нетрезвый водитель". За это время правоохранители задержали 114 нарушителей, сообщали ранее в пресс-служба Госавтоинспекции региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6Пенсионер и ребенок пострадали в ДТП на "Тавриде" по ФеодосиейАвтомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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10 человек пострадали в ДТП в Крыму
В Крыму за неделю в ДТП пострадали 10 человек