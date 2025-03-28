https://crimea.ria.ru/20250328/razliv-mazuta-v-chernom-more-v-krymu-obsleduyut-700-km-berega-1145292554.html

Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега

Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега

В Керченском проливе от нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" очищено более 418 километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T10:29

2025-03-28T10:29

2025-03-28T10:29

разлив мазута

крым

севастополь

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

керченский пролив

краснодарский край

анапа

темрюкский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Керченском проливе от нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" очищено более 418 километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Пляжи Крыма и СевастополяПо информации спасателей, в Крыму обследуют 525,4 километра берега. Уже очищено более 232 километров прибрежной зоны. Всего собрано свыше 796 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.В Севастополе обследуют 165 километров берега, всего собрано и вывезено 842,4 тонны песка и грунта со следами мазута.Пляжи Анапы и ТемрюкаНа пляжах Анапы и Темрюкского района спасатели-водолазы совершили 1 811 спусков. Всего на 19 участках обследовано почти три тысячи квадратных метров дна. Собрано больше 3,6 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.Кроме того, при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 6,2 тысяч квадратов дна, уточнили в ведомстве.Пляжи Краснодарского краяНа пляжах Краснодарского края МЧС обследует 265 километров берега. Уже собрано 151,4 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моряВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моряВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

крым

севастополь

черное море

керченский пролив

краснодарский край

анапа

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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