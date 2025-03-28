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Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега
Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега
В Керченском проливе от нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" очищено более 418 километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T10:29
2025-03-28T10:29
разлив мазута
крым
севастополь
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Керченском проливе от нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" очищено более 418 километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Пляжи Крыма и СевастополяПо информации спасателей, в Крыму обследуют 525,4 километра берега. Уже очищено более 232 километров прибрежной зоны. Всего собрано свыше 796 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.В Севастополе обследуют 165 километров берега, всего собрано и вывезено 842,4 тонны песка и грунта со следами мазута.Пляжи Анапы и ТемрюкаНа пляжах Анапы и Темрюкского района спасатели-водолазы совершили 1 811 спусков. Всего на 19 участках обследовано почти три тысячи квадратных метров дна. Собрано больше 3,6 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.Кроме того, при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 6,2 тысяч квадратов дна, уточнили в ведомстве.Пляжи Краснодарского краяНа пляжах Краснодарского края МЧС обследует 265 километров берега. Уже собрано 151,4 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моряВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моряВ Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
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севастополь
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керченский пролив
краснодарский край
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разлив мазута, крым, севастополь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, керченский пролив, краснодарский край, анапа, темрюкский район, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, новости крыма, новости севастополя
Разлив мазута в Черном море: в Крыму обследуют 700 км берега

В Керченском проливе от нефтепродуктов очищено более 418 километров берега – МЧС

10:29 28.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В Керченском проливе от нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" очищено более 418 километров береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего с начала работ собрано свыше 153 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения больше 112 тысяч тонн", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Пляжи Крыма и Севастополя

По информации спасателей, в Крыму обследуют 525,4 километра берега. Уже очищено более 232 километров прибрежной зоны. Всего собрано свыше 796 тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.
В Севастополе обследуют 165 километров берега, всего собрано и вывезено 842,4 тонны песка и грунта со следами мазута.

Пляжи Анапы и Темрюка

На пляжах Анапы и Темрюкского района спасатели-водолазы совершили 1 811 спусков. Всего на 19 участках обследовано почти три тысячи квадратных метров дна. Собрано больше 3,6 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами.
Кроме того, при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 6,2 тысяч квадратов дна, уточнили в ведомстве.

Пляжи Краснодарского края

На пляжах Краснодарского края МЧС обследует 265 километров берега. Уже собрано 151,4 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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