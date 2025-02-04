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В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
В Симферопольском районе Крыма на пляжах не было зафиксировано ни одного выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. При этом в курортном... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T22:14
2025-02-04T22:14
радио "спутник в крыму"
крым
симферопольский район
николаевка
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на пляжах не было зафиксировано ни одного выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. При этом в курортном поселке Николаевке создано три мониторинговых группы для обследования береговой полосы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава района Сергей Петелин.Глава района связывает такое везение с особенностями течений в Николаевке, которые идут "от берега"."Тут еще географические особенности, наверное. Николаевка находится в заливе, и поэтому все эти пятна ударили выше на Евпаторию, Сакский район и дальше Черноморский", - отметил он.При этом в Николаевке до сих пор продолжают устранять последствия "шторма века", который произошел в ноябре 2023 года. Тогда стихия нанесла серьезный удар по берегоукрепительным сооружениям и пляжной инфраструктуре. Сейчас ведутся работы по ремонту."Ведутся работы по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений, это у нас в районе баз отдыха "Полет" и "Солнышко". Там заключены контракты, общая стоимость работ на капитальный ремонт порядка 111 миллионов", - уточнил Петелин.Они выполнены более чем на 80% и должны быть завершены к апрелю 2025 года. На восстановление всей инфраструктуры, подчеркнул Сергей Петелин, нужны значительные средства из федерального бюджета. Эта работа ведется на уровне правительства РФ.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.В Крыму за прошедшие сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено от мазута порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму восстановят разрушенные берегоукрепительные сооруженияВ Алуште ускорят ремонт берегоукрепительных сооруженийВ Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, николаевка, черное море, экология, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, сергей петелин
В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт

В Симферопольском районе Крыма не было зафиксировано ни одного выброса мазута на пляжи

22:14 04.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваДикий пляж в Николаевке
Дикий пляж в Николаевке - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на пляжах не было зафиксировано ни одного выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. При этом в курортном поселке Николаевке создано три мониторинговых группы для обследования береговой полосы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава района Сергей Петелин.
"У нас порядка 7,5 километров береговой линии, все в Николаевке. И там организованы три мониторинговые группы, которые два раза в сутки пешком обходят всю эту территорию и обязаны докладывать о ситуации. Могу с уверенностью сказать, что в Николаевке ни мазута, ни птиц, пострадавших от мазута, нет", - озвучил он.
Глава района связывает такое везение с особенностями течений в Николаевке, которые идут "от берега".
"Тут еще географические особенности, наверное. Николаевка находится в заливе, и поэтому все эти пятна ударили выше на Евпаторию, Сакский район и дальше Черноморский", - отметил он.
При этом в Николаевке до сих пор продолжают устранять последствия "шторма века", который произошел в ноябре 2023 года. Тогда стихия нанесла серьезный удар по берегоукрепительным сооружениям и пляжной инфраструктуре. Сейчас ведутся работы по ремонту.
"Ведутся работы по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений, это у нас в районе баз отдыха "Полет" и "Солнышко". Там заключены контракты, общая стоимость работ на капитальный ремонт порядка 111 миллионов", - уточнил Петелин.
Они выполнены более чем на 80% и должны быть завершены к апрелю 2025 года. На восстановление всей инфраструктуры, подчеркнул Сергей Петелин, нужны значительные средства из федерального бюджета. Эта работа ведется на уровне правительства РФ.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.
В Крыму за прошедшие сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено от мазута порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымСимферопольский районНиколаевкаЧерное мореЭкологияНовости КрымаРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовСергей Петелин
 
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