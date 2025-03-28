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Аэропорт в Саратове возобновил работу
Аэропорт в Саратове возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Аэропорт в Саратове возобновил работу
Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T08:45
2025-03-28T08:45
2025-03-28T08:45
аэропорт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Также Кореняко напомнил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Саратова временно прекратил отправлять и принимать самолеты. В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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аэропорт, саратов, росавиация, новости, безопасность
Аэропорт в Саратове возобновил работу
Аэропорт в Саратове возобновил прием и выпуск воздушных судов