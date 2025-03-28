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Аэропорт в Саратове возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Аэропорт в Саратове возобновил работу
Аэропорт в Саратове возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Аэропорт в Саратове возобновил работу
Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T08:45
2025-03-28T08:45
аэропорт
саратов
росавиация
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Также Кореняко напомнил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Саратова временно прекратил отправлять и принимать самолеты. В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт, саратов, росавиация, новости, безопасность
Аэропорт в Саратове возобновил работу

Аэропорт в Саратове возобновил прием и выпуск воздушных судов

08:45 28.03.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту Саратов (Гагарин) в 08:10 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.
Также Кореняко напомнил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.
Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Саратова временно прекратил отправлять и принимать самолеты.
В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
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АэропортСаратовРосавиацияНовостиБезопасность
 
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