https://crimea.ria.ru/20250328/aeroport-v-saratove-vozobnovil-rabotu-1145291264.html

Аэропорт в Саратове возобновил работу

Аэропорт в Саратове возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Аэропорт в Саратове возобновил работу

Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T08:45

2025-03-28T08:45

2025-03-28T08:45

аэропорт

саратов

росавиация

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Саратовский аэропорт, который был закрыт более часа, возобновил работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Также Кореняко напомнил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.Ранее в пятницу сообщалось, что аэропорт Саратова временно прекратил отправлять и принимать самолеты. В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, саратов, росавиация, новости, безопасность