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В Саратове закрыли аэропорт
В Саратове закрыли аэропорт - РИА Новости Крым, 28.03.2025
В Саратове закрыли аэропорт
Аэропорт Саратова в пятницу не отправляет и не принимает самолеты, ограничительная мера носит временный характер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T07:51
2025-03-28T07:51
2025-03-28T07:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Аэропорт Саратова в пятницу не отправляет и не принимает самолеты, ограничительная мера носит временный характер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Также он отметил, что безопасность полетов – это приоритет, и для этого принимаются все необходимые меры.В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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саратов, саратовская область, росавиация, безопасность, авиация, новости
В Саратове закрыли аэропорт
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - Росавиация
07:51 28.03.2025 (обновлено: 07:53 28.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Аэропорт Саратова в пятницу не отправляет и не принимает самолеты, ограничительная мера носит временный характер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск самолетов сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин)", - написал он в Telegram в пятницу.
Также он отметил, что безопасность полетов – это приоритет, и для этого принимаются все необходимые меры.
В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
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