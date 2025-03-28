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В Саратове закрыли аэропорт

В Саратове закрыли аэропорт - РИА Новости Крым, 28.03.2025

В Саратове закрыли аэропорт

Аэропорт Саратова в пятницу не отправляет и не принимает самолеты, ограничительная мера носит временный характер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T07:51

2025-03-28T07:51

2025-03-28T07:53

саратов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Аэропорт Саратова в пятницу не отправляет и не принимает самолеты, ограничительная мера носит временный характер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Также он отметил, что безопасность полетов – это приоритет, и для этого принимаются все необходимые меры.В ночь на 28 марта над семью регионами России силы ПВО сбили 78 беспилотников. В Саратовской области уничтожено 19 вражеских БПЛА. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, саратовская область, росавиация, безопасность, авиация, новости