https://crimea.ria.ru/20250328/ukrainskiy-agent-planiroval-terakt-v-moskve-1145292726.html
Украинский агент планировал теракт в Москве
Украинский агент планировал теракт в Москве - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Украинский агент планировал теракт в Москве
Силовики задержали россиянина, который планировал подорвать административное здание в Москве по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T10:12
2025-03-28T10:12
2025-03-28T10:12
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москва
теракт
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали россиянина, который планировал подорвать административное здание в Москве по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года и по указанию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий.У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.После теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУСотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военныхЖительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, теракт, новости, украина
Украинский агент планировал теракт в Москве
Украинский агент задержан за подготовку теракта в Москве - ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали россиянина, который планировал подорвать административное здание в Москве по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в Москве задержан ранее судимый по статьям "убийство", "вымогательство", "грабеж" гражданин России 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - сказано в сообщении.
По данным силовиков, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года и по указанию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий.
У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.
После теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.
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