https://crimea.ria.ru/20250328/ukrainskiy-agent-planiroval-terakt-v-moskve-1145292726.html

Украинский агент планировал теракт в Москве

Украинский агент планировал теракт в Москве - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Украинский агент планировал теракт в Москве

Силовики задержали россиянина, который планировал подорвать административное здание в Москве по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T10:12

2025-03-28T10:12

2025-03-28T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовики задержали россиянина, который планировал подорвать административное здание в Москве по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным силовиков, мужчина был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года и по указанию куратора изъял из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий.У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.После теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУСотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военныхЖительница Херсонщины получила 12,5 лет за госизмену

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, теракт, новости, украина