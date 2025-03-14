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Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ
Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ
В Крыму будут судить агента СБУ из Джанкоя за передачу сведений о местах дислокации российских военных спецслужбам Украины. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T17:10
2025-03-14T17:14
сбу (служба безопасности украины)
крым
происшествия
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить агента СБУ из Джанкоя за передачу сведений о местах дислокации российских военных спецслужбам Украины. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре республики.По данным надзорного ведомства, мужчина установил контакт с представителем службы безопасности Украины еще в 2022 году. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами.Скриншоты с геолокаций и отмеченными участками мест расположений складов обвиняемый, направлял в СБУ с помощью мессенджера. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым.В пятницу Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю также сообщало о задержании 29-летнего жителя Керчи, подозреваемого в передаче украинской военной разведке данных об объектах критической инфраструктуры региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинскую шпионку задержали в Херсонской областиСотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военныхЖитель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных Украине
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сбу (служба безопасности украины), крым, происшествия, джанкой, шпионаж, новости
Передавал Киеву данные о военных РФ - в Крыму будут судить агента СБУ

Прокуратура: в Крыму будут судить агента СБУ из Джанкоя

17:10 14.03.2025 (обновлено: 17:14 14.03.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить агента СБУ из Джанкоя за передачу сведений о местах дислокации российских военных спецслужбам Украины. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре республики.
По данным надзорного ведомства, мужчина установил контакт с представителем службы безопасности Украины еще в 2022 году. Ранее он выезжал из Крыма на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами.
"По заданию украинских кураторов он собирал сведения о местах расположения складов Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Скриншоты с геолокаций и отмеченными участками мест расположений складов обвиняемый, направлял в СБУ с помощью мессенджера. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым.
В пятницу Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю также сообщало о задержании 29-летнего жителя Керчи, подозреваемого в передаче украинской военной разведке данных об объектах критической инфраструктуры региона.
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