https://crimea.ria.ru/20250314/pozhar-v-novorossiyske-na-musornom-poligone-razrastaetsya-situatsiya-seychas-1144949534.html

Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас

Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийские разрастается: из-за ветра огонь переместился на верхнюю часть территории, число техники к вечеру пятницы увеличено... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T21:10

2025-03-14T21:10

2025-03-14T21:10

новороссийск

пожар

мусор

новости

кубань

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Пожар на мусорном полигоне в Новороссийские разрастается: из-за ветра огонь переместился на верхнюю часть территории, число техники к вечеру пятницы увеличено втрое. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.Работу пожарных расчетов усложняет сильное задымление, отметил Кравченко. Учитывая это, а также переменные ветер, было принято решение изменить тактику тушения.По словам главы города, группировка МЧС была увеличена в том числе за счет спасателей из соседних муниципалитетов.Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске не могут потушить уже двое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что информация о возгорании поступила поздней ночью и на место оперативно были направлены все службы. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе: МЧС наращивает группировку огнеборцев В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ

новороссийск

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, пожар, мусор, новости, кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия