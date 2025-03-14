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Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас
Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийские разрастается: из-за ветра огонь переместился на верхнюю часть территории, число техники к вечеру пятницы увеличено... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T21:10
2025-03-14T21:10
новороссийск
пожар
мусор
новости
кубань
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Пожар на мусорном полигоне в Новороссийские разрастается: из-за ветра огонь переместился на верхнюю часть территории, число техники к вечеру пятницы увеличено втрое. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.Работу пожарных расчетов усложняет сильное задымление, отметил Кравченко. Учитывая это, а также переменные ветер, было принято решение изменить тактику тушения.По словам главы города, группировка МЧС была увеличена в том числе за счет спасателей из соседних муниципалитетов.Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске не могут потушить уже двое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что информация о возгорании поступила поздней ночью и на место оперативно были направлены все службы. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Туапсе: МЧС наращивает группировку огнеборцев В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
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РИА Новости Крым
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новороссийск, пожар, мусор, новости, кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне разрастается: ситуация сейчас

Пожар в Новороссийске на мусорном полигоне охватил верхнюю часть территории из-за ветра

21:10 14.03.2025
 
© Фото очевидцаПожар на полигоне в Новороссийске
Пожар на полигоне в Новороссийске
© Фото очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Пожар на мусорном полигоне в Новороссийские разрастается: из-за ветра огонь переместился на верхнюю часть территории, число техники к вечеру пятницы увеличено втрое. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Из-за смены направления ветра возгорание переместилось на верхнюю часть полигона", – написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Работу пожарных расчетов усложняет сильное задымление, отметил Кравченко. Учитывая это, а также переменные ветер, было принято решение изменить тактику тушения.
По словам главы города, группировка МЧС была увеличена в том числе за счет спасателей из соседних муниципалитетов.
"Задействовано 64 единицы спецтехники. Выполнено 894 рейса самосвалов, завезено 13 310 кубических метров грунта", – уточнил Кравченко.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске не могут потушить уже двое суток. Возгорание произошло в ночь на 13 марта, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что информация о возгорании поступила поздней ночью и на место оперативно были направлены все службы. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.
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