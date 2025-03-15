https://crimea.ria.ru/20250315/30-dney-tishiny-i-putin-v-kurskoy-oblasti-top-novostey-nedeli-1144940632.html

30 дней тишины и Путин в Курской области: топ новостей недели

30 дней тишины и Путин в Курской области: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.03.2025

30 дней тишины и Путин в Курской области: топ новостей недели

Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, возобновление поставок американского оружия Киеву и предложение о 30-дневном перемирии. Ответ Москвы и... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T18:21

2025-03-15T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, возобновление поставок американского оружия Киеву и предложение о 30-дневном перемирии. Ответ Москвы и визит Верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ Владимира Путина в Курскую область. Массированный удар ВСУ по регионам России и итоги беспилотных атак в Москве и Подмосковье. Новые обещания Украины разрушить Крымский мост. Пылевая буря в Крыму и переменчивые погодные прогнозы.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в ДжиддеВо вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись девятичасовые переговоры делегаций США и Украины. По их итогам американские представители, в частности, заявили, что Трамп принял решение отменить приостановку вооружений и предоставления разведданныхУкраине, что и было немедленно сделано. Также было заявлено, что Киев якобы продемонстрировал готовность к миру, дал конкретные предложения со своей стороны и принял предложения Вашингтона. В совместном заявлении сторон, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано о готовности к немедленному 30-дневному прекращению огня. При этом сам Зеленский заявил, что готов принять это предложение, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Ответ МосквыВ этот же день в Кремле заявили, что предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной не комментируется до момента, пока Москва не получит детальную информацию о сути достигнутых в Саудовской Аравии договоренностей.13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. Президент отметил, что Россия выступает за перемирие, "но есть нюансы". В частности, по словам Путина, есть вероятность того, что эти 30 суток будут использованы для поставок Киеву западного вооружения, продолжения принудительной мобилизации на Украине и военной подготовки мобилизованных. Путин подчеркнул важность вопроса контроля и верификации.Все эти заявления российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который на этой неделе прибыл в Москву.Вечером 13 марта Президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин в Курской областиВечером 12 марта верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента оккупации части ее территорий боевиками ВСУ. Он провел совещание на пункте управления группировкой "Север".В ходе доклада начальник Генштаб ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру, что 86% территории области, ранее занятой ВСУ, освобождено, украинская группировка изолирована, и идет ее планомерное уничтожение.Глава государства поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить регион, высоко оценив боевую работу морпехов 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.13 марта стало известно об освобождении города Суджа в Курской области. Всего за неделю освобождены 29 населенных пунктов региона.По мнению политолога Владимира Киреева, приезд президента в камуфляжной форме символический жест, показывающий, что ни на какие сепаратные сделки Москва поддаваться не будет, а будет последовательно отстаивать свою позицию. Военный эксперт Владимир Евсеев, напомнил о масштабном ударе по регионам РФ как раз перед проведением американо-украинских переговоров в Джидде. Это можно расценивать как элемент давления на Москву. Поэтому визит имеет политическую цель – показать, что Россия не собирается отступать от собственных национальных интересов, считает эксперт.Массированная атака дронов ВСУМасштабный удар, который эксперт Евсеев назвал попыткой давления на РФ, случился в ночь на вторник. По данным Минобороны над регионам России были уничтожены337 беспилотников. В частности, дроны рухнули на жилые дома в Калужской области, в Липецкой области при падении БПЛА на трассу М-4 ранен человек и повреждены 4 авто. Также отражена массированная атака более 90 вражеских беспилотников на Москву и область. Трое мирных жителей погибли, пострадали 18 человек, в том числе трое маленьких детей. БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело о теракте.Безопасность Крымского мостаКомандующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа* в интервью британской газете The Guardian сообщил, что в Киеве якобы готовится очередная операция с целью разрушить Крымский мост. Как отмечается в публикации, он "выразил оптимизм" по поводу того, что Киев сможет "разрушить" транспортный переход.Российские военнослужащие и сотрудники спецслужб постоянно готовы к отражению любых атак на Крымский мост, независим от того, что по этому поводу говорят в Киеве, прокомментировал ему первый зампредседателя Госсовета республики Сергей Цеков.Пылевая буря в Крыму11 марта поселок Первомайское в Крыму накрыла пылевая буря. "Видимость сильно ухудшилась, на зубах скрепит песок, в воздухе пахнет сырой землей", - поделился впечатлениям депутат Госудмы от РК Леонид Бабашов, который в эти дни работал в регионе. В регионе на неделе действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Уже 13 марта в Крым пришло тепло, которое, по прогнозу синоптиков, сохраниться и в выходные дни. 16 марта над территорий полуострова будет проходить холодный фронтальный раздел. После его прохождения ожидается дождливая погода. Температура воздуха понизится, начиная со вторника - очень ощутимо.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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