https://crimea.ria.ru/20250314/belorussiya-vsegda-budet-na-storone-rossii---lukashenko-1144931174.html

Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко

Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко

Если Белоруссии придется выбирать, она всегда будет на стороне России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T12:38

2025-03-14T12:38

2025-03-14T12:44

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

россия

политика

союзное государство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Если Белоруссии придется выбирать, она всегда будет на стороне России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, что способствует устойчивому экономическому росту двух стран. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин по итогам совместных переговоров с Александром Лукашенко.Глава Российской Федерации отметил, что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.Также лидеры двух стан подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров и соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и ЛукашенкоРоссия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 годуПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, союзное государство, новости