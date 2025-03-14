https://crimea.ria.ru/20250314/belorussiya-vsegda-budet-na-storone-rossii---lukashenko-1144931174.html
Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко
Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко
Если Белоруссии придется выбирать, она всегда будет на стороне России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T12:38
2025-03-14T12:38
2025-03-14T12:44
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
политика
союзное государство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Если Белоруссии придется выбирать, она всегда будет на стороне России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, что способствует устойчивому экономическому росту двух стран. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин по итогам совместных переговоров с Александром Лукашенко.Глава Российской Федерации отметил, что западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.Также лидеры двух стан подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров и соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российско-белорусские переговоры: главные заявления Путина и ЛукашенкоРоссия может разместить "Орешник" на территории Белоруссии в 2025 годуПутин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, союзное государство, новости
Белоруссия всегда будет на стороне России - Лукашенко
Лукашенко: если Белоруссии придется выбирать - она будет на стороне России
12:38 14.03.2025 (обновлено: 12:44 14.03.2025)