https://crimea.ria.ru/20250315/oskorbil-veterana-svo-na-stendap-komika-ostanina-zaveli-ugolovnoe-delo-1144963604.html

Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело

Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T23:08

2025-03-15T23:08

2025-03-15T23:08

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

ветераны сво

новости сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в Telegram-канале."По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.Как отмечает столичный СК, в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Указанное выступление было опубликовано в интернете.В ведомстве добавили, что следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, ветераны сво, новости сво, общество