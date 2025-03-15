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Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело
Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T23:08
2025-03-15T23:08
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в Telegram-канале."По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.Как отмечает столичный СК, в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Указанное выступление было опубликовано в интернете.В ведомстве добавили, что следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, ветераны сво, новости сво, общество
Оскорбил ветерана СВО: на стендап-комика Останина завели уголовное дело

На стендап-комика Останина завели дело из-за оскорблений в адрес участника СВО

23:08 15.03.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту оскорбительных высказываний стендап-комика Артемия Останина в адрес участника СВО, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
"По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - говорится в сообщении.
Как отмечает столичный СК, в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин во время выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации. Указанное выступление было опубликовано в интернете.
В ведомстве добавили, что следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияВетераны СВОНовости СВООбщество
 
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